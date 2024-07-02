«Уралкалий» опубликовал отчет об устойчивом развитии за 2023 год

В отчете представлены ключевые результаты и планы по развитию ESG-практик в компании. Главными достижениями отчетного периода стали создание программы сохранения биоразнообразия, независимая сертификация системы управления охраной труда на соответствие ISO 45001, разработка и внедрение рейтинга подрядчиков в части соответствия требованиям в области охраны труда и промышленной безопасности, проведение водного и энергетического аудитов, расширение охвата ESG-оценки поставщиков и первые шаги в автоматизации данного процесса. Кроме того, в прошлом году продолжилась успешная реализация программы благополучия сотрудников и программа многообразия и равенства возможностей.