«Уралкалий» опубликовал отчет об устойчивом развитии за 2023 год

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
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Updated Сегодня, 07:37
ПАО «Уралкалий», один из ведущих мировых производителей калия, опубликовал отчет об устойчивом развитии за 2023 год. Тема отчета — «Развитие. Сотрудничество. Безопасность», ознакомиться с документом можно по ссылке.
В отчете представлены ключевые результаты и планы по развитию ESG-практик в компании. Главными достижениями отчетного периода стали создание программы сохранения биоразнообразия, независимая сертификация системы управления охраной труда на соответствие ISO 45001, разработка и внедрение рейтинга подрядчиков в части соответствия требованиям в области охраны труда и промышленной безопасности, проведение водного и энергетического аудитов, расширение охвата ESG-оценки поставщиков и первые шаги в автоматизации данного процесса. Кроме того, в прошлом году продолжилась успешная реализация программы благополучия сотрудников и программа многообразия и равенства возможностей.
Документ составлен в соответствии со стандартами отчетности GRI, TCFD, а также учитывает методические рекомендации по подготовке отчетности об устойчивом развитии, утвержденные Приказом Минэкономразвития России от 1 ноября 2023 года № 764. Отчет прошел проверку независимыми экспертами третьей стороны.