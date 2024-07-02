В ботаническом саду пермского вуза расцвёл кактус «Царица ночи»

В ботаническом саду ПГНИУ расцвел кактус родом из Центральной и Южной Америки селеницереус крупноцветковый, известный в народе как «Царица ночи». Такое название растение получило из-за цветения бутонов ночью, сообщили в пресс-службе Пермского университета.