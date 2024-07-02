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В ботаническом саду пермского вуза расцвёл кактус «Царица ночи»

В ботаническом саду пермского вуза расцвёл кактус «Царица ночи»

2 июля 2024, 03:31
Фото: Пресс-служба ПГНИУ
Растение родом из Центральной и Южной Америки.

В ботаническом саду ПГНИУ расцвел кактус родом из Центральной и Южной Америки селеницереус крупноцветковый, известный в народе как «Царица ночи». Такое название растение получило из-за цветения бутонов ночью, сообщили в пресс-службе Пермского университета.

«Цветение продолжается от четырёх до шести часов. В природе диаметр цветков достигает 30 см, и у них есть очень интересная особенность — они издают запах горького шоколада. В этом году распустилось семь бутонов, очень надеемся, что количество раскрывшихся цветков с каждым годом будет увеличиваться, и мы сможем проводить специальные вечерние экскурсии», — рассказал заведующий оранжереями Ботанического сада ПГНИУ Александр Дядик.
Фото: Пресс-служба ПГНИУ
#Ботанический сад#Экскурсии#Пермский университет#Селеницереус крупноцветковый#Царица ночи#Ночное цветение#Запах горького шоколада#Оранжерея
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