В ботаническом саду пермского вуза расцвёл кактус «Царица ночи»

Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
Modified Сегодня, 03:33
Updated Сегодня, 03:33
В ботаническом саду ПГНИУ расцвел кактус родом из Центральной и Южной Америки селеницереус крупноцветковый, известный в народе как «Царица ночи». Такое название растение получило из-за цветения бутонов ночью, сообщили в пресс-службе Пермского университета.
«Цветение продолжается от четырёх до шести часов. В природе диаметр цветков достигает 30 см, и у них есть очень интересная особенность — они издают запах горького шоколада. В этом году распустилось семь бутонов, очень надеемся, что количество раскрывшихся цветков с каждым годом будет увеличиваться, и мы сможем проводить специальные вечерние экскурсии», — рассказал заведующий оранжереями Ботанического сада ПГНИУ Александр Дядик.