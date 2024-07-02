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Updated Сегодня, 09:13

В ДТП с лосем на трассе Нытва — Кудымкар пострадала 12-летняя пассажирка

В ДТП с лосем на трассе Нытва — Кудымкар пострадала девочка

2 июля 2024, 09:11
Фото: unsplash.com

В ДТП с лосем на трассе Нытва — Кудымкар пострадала 12-летняя пассажирка

Проводится проверка.
Сюжет
Дтп

В ночь на понедельник, 1 июля, на автодороге Нытва — Кудымкар случилось ДТП. В направлении села Карагай в первом часу ночи ехал автомобиль «Богдан», за рулем которого находился 25-летний молодой человек.

По предварительным данным, на 97 км трассы водитель не выбрал безопасную скорость движения и сбил лося, вышедшего на дорогу. В результате аварии животное погибло. 12-летняя пассажирка автомобиля получила травмы и была госпитализирована в больницу.

Как рассказали в отделе Госавтоинспекции МО МВД России «Кудымкарский», по факту ДТП проводится проверка. Выясняются обстоятельства случившегося.

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#Происшествия#Дтп#Пермь#Авария#Кудымкар#Лось#Нытва-кудымкар
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