В ДТП с лосем на трассе Нытва — Кудымкар пострадала девочка

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
В ночь на понедельник, 1 июля, на автодороге Нытва — Кудымкар случилось ДТП. В направлении села Карагай в первом часу ночи ехал автомобиль «Богдан», за рулем которого находился 25-летний молодой человек.
По предварительным данным, на 97 км трассы водитель не выбрал безопасную скорость движения и сбил лося, вышедшего на дорогу. В результате аварии животное погибло. 12-летняя пассажирка автомобиля получила травмы и была госпитализирована в больницу.
Как рассказали в отделе Госавтоинспекции МО МВД России «Кудымкарский», по факту ДТП проводится проверка. Выясняются обстоятельства случившегося.