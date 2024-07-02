В микрорайоне Молодежный построят поликлинику за 727 миллионов рублей

Поликлиника будет рассчитана на 200 посещений в смену, также при ней откроются женская консультация и дневной стационар на пять коек. Начальная цена контракта составляет около 727,7 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства Прикамья. Строительство планируется по краевой Адресной инвестиционной программе и национальному проекту «Здравоохранение». В региональном Минстрое сообщают, что проектная документация получила положительное заключение госэкспертизы.