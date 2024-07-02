В микрорайоне Молодежный построят поликлинику за 727 миллионов рублей

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
Modified Сегодня, 04:53
Updated Сегодня, 04:53
В микрорайоне Молодежный Орджоникидзевского района появится новая трехэтажная поликлиника. Она будет располагаться по адресу ул. Лобачевского, 26. Сейчас власти Пермского края ищут подрядчика, который построит здание медицинского учреждения.
Поликлиника будет рассчитана на 200 посещений в смену, также при ней откроются женская консультация и дневной стационар на пять коек. Начальная цена контракта составляет около 727,7 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства Прикамья. Строительство планируется по краевой Адресной инвестиционной программе и национальному проекту «Здравоохранение». В региональном Минстрое сообщают, что проектная документация получила положительное заключение госэкспертизы.
По данным портала госзакупок, начать строительство поликлиники планируется 3 сентября текущего года, а завершить — до 12 января 2026 года. Общая площадь здания составила чуть более 4,7 тыс. кв. м. Заявки на конкурс принимаются до 17 июля, итоги электронного аукциона будут подведены 22 июля.