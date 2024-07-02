В Новокузнецке арестовали мать двоих детей за неуплату алиментов на 300 тысяч рублей

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 05:36
Updated Сегодня, 05:36
В Новокузнецке женщина задолжала своим двоим несовершеннолетним сыновьям почти 300 тыс. рублей. В итоге ее арестовали.
Женщина должна была выплачивать алименты по решению суда, однако не спешила найти работу и выполнять свои обязательства. Также злоумышленница не посещала личные приемы у судебных приставов, сообщает VSE42.Ru со ссылкой на пресс-службу ГУФССП по Кузбассу.
В результате судебный пристав-исполнитель применил в отношении должницы комплекс мер принудительного характера. Она была привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Мировой суд постановил арестовать горе-мать на трое суток. Если женщина продолжит игнорировать свои родительские обязанности, то ее ждет уголовная ответственность.