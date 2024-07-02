В Новокузнецке арестовали мать двоих детей за неуплату алиментов на 300 тысяч рублей

Женщина должна была выплачивать алименты по решению суда, однако не спешила найти работу и выполнять свои обязательства. Также злоумышленница не посещала личные приемы у судебных приставов, сообщает VSE42.Ru со ссылкой на пресс-службу ГУФССП по Кузбассу.