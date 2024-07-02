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Published Сегодня, 05:34

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В Новокузнецке арестовали мать двоих детей за неуплату алиментов на 300 тысяч рублей

В Новокузнецке арестовали мать двоих детей за неуплату алиментов на 300 тысяч рублей

2 июля 2024, 05:34
Фото: 1MI
Женщина не спешила найти работу, чтобы исполнить свои родительские обязанности.

В Новокузнецке женщина задолжала своим двоим несовершеннолетним сыновьям почти 300 тыс. рублей. В итоге ее арестовали.

Женщина должна была выплачивать алименты по решению суда, однако не спешила найти работу и выполнять свои обязательства. Также злоумышленница не посещала личные приемы у судебных приставов, сообщает VSE42.Ru со ссылкой на пресс-службу ГУФССП по Кузбассу.

В результате судебный пристав-исполнитель применил в отношении должницы комплекс мер принудительного характера. Она была привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Мировой суд постановил арестовать горе-мать на трое суток. Если женщина продолжит игнорировать свои родительские обязанности, то ее ждет уголовная ответственность.

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#Происшествия#Алименты
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