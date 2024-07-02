В Перми до конца года Театр-Театр запустит новую площадку в «Пирамиде»

Ранее сообщалось, что власти Перми передали здание Театру-Театру. Учреждение получило федеральный грант на спектакль «Алиса в Стране Чудес» (6+). «Малую пирамиду» предполагается теперь использовать под этот проект. Здание было решено перестроить, в конце лета-осенью в нем будет размещена мультимедийная площадка.