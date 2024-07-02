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В Перми до конца года Театр-Театр запустит новую площадку в «Пирамиде»

В Перми до конца года Театр-Театр запустит новую площадку в «Пирамиде»

2 июля 2024, 07:56
Ранее власти Перми передали здание театру.

Пермский академический Театр-Театр запустит новую площадку в «Пирамиде» по ул. Крисанова, 12В, до конца 2024 года. Информацию об этом сообщили ИА «Текст» в администрации театра.

Ранее сообщалось, что власти Перми передали здание Театру-Театру. Учреждение получило федеральный грант на спектакль «Алиса в Стране Чудес» (6+). «Малую пирамиду» предполагается теперь использовать под этот проект. Здание было решено перестроить, в конце лета-осенью в нем будет размещена мультимедийная площадка.

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#Пермь#Пирамида#Театр-театр#Спектакль#Алиса в стране чудес#Ул. Крисанова#Мультимедийная площадка#Федеральный грант
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