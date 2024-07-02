В Перми мужчину осудят за убийство 2005 года

Обвиняемый конце апреля 2005 года подвозил молодую женщину на своем автомобиле в микрорайоне Верхняя Курья. Между водителем и пассажиркой произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес множество ударов последней, а затем задушил ее. Тело потерпевшей он спрятал неподалеку в лесу, которое через непродолжительное время обнаружили прохожие.