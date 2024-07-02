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Published Сегодня, 05:05

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Updated Сегодня, 05:07

В Перми мужчину осудят за убийство 2005 года

В Перми мужчину осудят за убийство 2005 года

2 июля 2024, 05:05
Фото: 1MI
Пермяк убил женщину в собственном автомобиле в апреле 2005 года.

Прокуратура Мотовилихинского района Перми утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 59-летнего пермяка. Он обвиняется в убийстве почти 20-летней давности, сообщает краевая прокуратура.

Обвиняемый конце апреля 2005 года подвозил молодую женщину на своем автомобиле в микрорайоне Верхняя Курья. Между водителем и пассажиркой произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес множество ударов последней, а затем задушил ее. Тело потерпевшей он спрятал неподалеку в лесу, которое через непродолжительное время обнаружили прохожие.

Почти 20 лет преступление оставалась нераскрытым. По уголовному делу, возбуждённому по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), проведено значительное количество следственных действий и экспертиз, вина злоумышленника была доказана.

Уголовное дело направлено в Мотовилихинский районный суд Перми для рассмотрения по существу.

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#Общество#Суд#Пермь#Криминал
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