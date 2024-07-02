В Перми мужчину осудят за убийство 2005 года

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
Прокуратура Мотовилихинского района Перми утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 59-летнего пермяка. Он обвиняется в убийстве почти 20-летней давности, сообщает краевая прокуратура.
Обвиняемый конце апреля 2005 года подвозил молодую женщину на своем автомобиле в микрорайоне Верхняя Курья. Между водителем и пассажиркой произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес множество ударов последней, а затем задушил ее. Тело потерпевшей он спрятал неподалеку в лесу, которое через непродолжительное время обнаружили прохожие.
Почти 20 лет преступление оставалась нераскрытым. По уголовному делу, возбуждённому по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), проведено значительное количество следственных действий и экспертиз, вина злоумышленника была доказана.
Уголовное дело направлено в Мотовилихинский районный суд Перми для рассмотрения по существу.