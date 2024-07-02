В Перми нашелся подрядчик для ремонта Пушкинской бани

Posted Сегодня, 16:34
Published Сегодня, 16:34
Modified Сегодня, 16:35
Updated Сегодня, 16:35
Власти Перми нашли подрядчика, который будет восстанавливать здание Пушкинской бани. Этим в рамках механизма муниципально-частного партнерства займется частный инвестор ООО «Прерогатива», сообщает пресс-служба администрации Перми.
Будет сохранено целевое назначение объекта — оказание банных услуг. На данный момент Министерством экономического развития и инвестиций региона проводится оценка эффективности проекта и анализ его сравнительного преимущества.
Пушкинскую баню открыли в Перми на перекрестке улиц Пушкина и Газеты «Звезда» около 40 лет назад. Из-за проблем с ремонтом здания баня была закрыта в 2019 году.