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Published Сегодня, 16:34

Modified Сегодня, 16:35

Updated Сегодня, 16:35

Ремонт Пушкинской бани в Перми будет вести ООО «Прерогатива»

В Перми нашелся подрядчик для ремонта Пушкинской бани

2 июля 2024, 16:34
Фото: properm.ru

Ремонт Пушкинской бани в Перми будет вести ООО «Прерогатива»

Обещают сохранить целевое назначение объекта.

Власти Перми нашли подрядчика, который будет восстанавливать здание Пушкинской бани. Этим в рамках механизма муниципально-частного партнерства займется частный инвестор ООО «Прерогатива», сообщает пресс-служба администрации Перми.

Будет сохранено целевое назначение объекта — оказание банных услуг. На данный момент Министерством экономического развития и инвестиций региона проводится оценка эффективности проекта и анализ его сравнительного преимущества.

Пушкинскую баню открыли в Перми на перекрестке улиц Пушкина и Газеты «Звезда» около 40 лет назад. Из-за проблем с ремонтом здания баня была закрыта в 2019 году.

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#Экономика#Пермь#Баня#Пушкинская баня
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