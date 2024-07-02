В Перми родителям детей, купающихся в фонтанах, грозит штраф

Напомним, в начале июля на пермских фонтанах произошел жуткий инцидент. Девочка бегала босиком, как и остальные дети. Пальчик ее ноги застрял в решетке. Как сообщили очевидцы, фалангу оторвало. В пресс-службе Минздрава Пермского края сообщили, что ребенок был госпитализирован и находится в удовлетворительном состоянии. О том, было ли какое-то оперативное вмешательство, не сообщается.