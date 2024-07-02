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Published Сегодня, 10:43

Modified Сегодня, 10:45

Updated Сегодня, 10:45

В Перми родителям детей, купающихся в фонтанах, грозит штраф

В Перми родителям детей, купающихся в фонтанах, грозит штраф

2 июля 2024, 10:43
Фото: properm.ru
Сумма штрафа составит 1 тыс. рублей.

В Перми будут штрафовать родителей, дети которых купаются в фонтанах. Сумма штрафа по ст. 6.2.1 «Купание в чашах фонтанов» Закона Пермского края «Об административных правонарушениях» составит 1 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

С целью предотвращения несчастных случаев планируется обновить или установить у действующих фонтанов новые информационные аншлаги с правилами поведения у фонтана. «Также по городу будут продолжены межведомственные рейды, состоящие из сотрудников полиции, районных администраций и комиссий по делам несовершеннолетних», — рассказали власти города.

Напомним, в начале июля на пермских фонтанах произошел жуткий инцидент. Девочка бегала босиком, как и остальные дети. Пальчик ее ноги застрял в решетке. Как сообщили очевидцы, фалангу оторвало. В пресс-службе Минздрава Пермского края сообщили, что ребенок был госпитализирован и находится в удовлетворительном состоянии. О том, было ли какое-то оперативное вмешательство, не сообщается.

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#Происшествия#Пермь#Штраф#Фонтаны#Административные правонарушения#Безопасность детей
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