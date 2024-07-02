В Пермском крае началось строительство газопровода для газификации двух округов

«Прокладка газопровода от ГРС „Соликамск“ — только „первая ласточка“ в развитии газовой инфраструктуры Красновишерского и Чердынского округов. От него в перспективе будут построены межпоселковые сети протяженностью около 100 км для газификации еще 9 населенных пунктов данных муниципалитетов. Возможность подключения будет обеспечена для 6,5 тыс. домовладений и 18 котельных, предназначенных для отопления медицинских, образовательных учреждений, предприятий лесной отрасли. Это значит, что еще больше жителей, социальных и промышленных объектов Пермского края получат доступ к экономичному и экологически чистому топливу. Уверен, вместе с властями субъекта мы выполним задачу по обеспечению природным газом тех территорий субъекта, где его раньше не было», — отметил Сергей Густов.