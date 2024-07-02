В Пермском крае началось строительство газопровода для газификации двух округов

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
В мероприятии, посвященном сварке первого стыка объекта, приняли участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.
Газопровод протяженностью свыше 100 км строится в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Пермского края ПАО «Газпром» на 2021–2025 гг. Сети будут проложены от газораспределительной станции (ГРС) «Соликамск» и позволят газифицировать села Губдор и Серегово, поселки Березовая Старица, Рябинино и город Чердынь.
Доступ к газу в пяти населенных пунктах получат около 3,7 тыс. домовладений, а также 8 котельных, которые обеспечивают теплом четыре школы, три детских сада, два фельдшерско-акушерских пункта и больницу.
При строительстве газопровода будет использоваться метод наклонно-направленного бурения, в том числе для переходов под реками Вишера и Колва.
«Прокладка газопровода от ГРС „Соликамск“ — только „первая ласточка“ в развитии газовой инфраструктуры Красновишерского и Чердынского округов. От него в перспективе будут построены межпоселковые сети протяженностью около 100 км для газификации еще 9 населенных пунктов данных муниципалитетов. Возможность подключения будет обеспечена для 6,5 тыс. домовладений и 18 котельных, предназначенных для отопления медицинских, образовательных учреждений, предприятий лесной отрасли. Это значит, что еще больше жителей, социальных и промышленных объектов Пермского края получат доступ к экономичному и экологически чистому топливу. Уверен, вместе с властями субъекта мы выполним задачу по обеспечению природным газом тех территорий субъекта, где его раньше не было», — отметил Сергей Густов.