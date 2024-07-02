В Пермском крае началось строительство газопровода для газификации двух округов

В краевом МинЖКХ сообщили, что газопровод пройдет через населенные пункты: Соликамск– Красновишерск — Рябинино — Чердынь — Покча — Езова — Вильгорт — Камгорт — Бигичи — Искор — Ныроб — Губдор — Нижняя Язьва — Березовая Старица — Серегово. Протяженность первого этапа составила более 100 км. Благодаря этому доступ к газу получат 3,7 тыс. домовладений и восемь котельных, которые подают тепло в четыре школа, три детских сада, два ФАПа и больницу в селах Губдор и Серегово, поселках Березовая Старица и Рябинино, а также город Чердынь. Строительство ведется по программе развития газоснабжения и газификации Пермского края ПАО «Газпром» на 2021–2025 годы.