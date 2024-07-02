В Пермском крае началось строительство газопровода для газификации двух округов

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Сегодня, 2 июля, в районе села Губдор Пермского кря началось строительство первого этапа межпоселкового газопровода для газификации Красновишерского и Чердынского округов. В мероприятии приняли участие губернатор Прикамья Дмитрий Махонин и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
По словам Дмитрия Махонина, старт строительства газопровода Соликамск-Чердынь является прорывом для региона. Он считает, что в ближайшие годы повысится благоустройство населенных пунктов и домов. Все материалы для строительства производятся в Прикамье, а подрядчик является опытным и ответственным, сообщает глава региона.
В краевом МинЖКХ сообщили, что газопровод пройдет через населенные пункты: Соликамск– Красновишерск — Рябинино — Чердынь — Покча — Езова — Вильгорт — Камгорт — Бигичи — Искор — Ныроб — Губдор — Нижняя Язьва — Березовая Старица — Серегово. Протяженность первого этапа составила более 100 км. Благодаря этому доступ к газу получат 3,7 тыс. домовладений и восемь котельных, которые подают тепло в четыре школа, три детских сада, два ФАПа и больницу в селах Губдор и Серегово, поселках Березовая Старица и Рябинино, а также город Чердынь. Строительство ведется по программе развития газоснабжения и газификации Пермского края ПАО «Газпром» на 2021–2025 годы.
Специалисты говорят, что при строительстве газопровода будет применяться метод наклонно-направленного бурения, в том числе для переходов под реками Вишера и Колва. Часть трассы пройдет по землям лесного фонда. В перспективе от газопровода будут построены межпоселковые сети протяженностью около 100 км для газификации еще девяти населенных пунктов в Красновишерском и Чердынском округах. Благодаря этому появится возможность подключения еще 6,5 тыс. домовладений и 18 котельных, предназначенных для отопления медицинских и образовательных учреждений, предприятий лесной отрасли.
Жители округа ждут перехода с дров на более экологичный вид топлива. В рябиниском территориальном отделе администрации Чердынского округа рассказали, что в территории проживает много пенсионеров, которым тяжело заготавливать дома на зиму.
Газификация Красновишерского и Чердынского округов стала возможной благодаря подписанному в 2022 году соглашению о расширении программы развития газоснабжения и газификации региона на период 2021–2025 годов. Документ подписали во время Петербургского международного экономического форума губернатор Дмитрий Махонин и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Компания «Газпром» построит 55 межпоселковых газопроводов, а также распределительные сети. Помимо этого, будет проведено техническое перевооружение шести и реконструкция пяти газораспределительных станций. За три года реализации программы газифицировано уже 35 населенных пунктов, создана возможность для подключения около 3,7 тыс. домовладений и 24 котельных.