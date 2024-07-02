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В поселке Сарс Пермского края шквал снес заборы, деревья и побил урожай

В поселке Сарс Пермского края шквал снес заборы, деревья и побил урожай

2 июля 2024, 07:01
Фото: Константин Долгодворов / Подслушано Сарс Октябрьский район Пермский край / VK
Жители поселка из-за непогоды лишились света и воды.

Вчера, 1 июля, в поселке Сарс Октябрьского района шквал повредил крыши домов и надворных построек. Сообщение об этом появилось в сообществе «Подслушано Сарс Октябрьский район Пермский край» во ВКонтакте.

«На ближайшей метеостанции Октябрьский отмечена гроза с сильным ливневым дождем, выпало 34 мм осадков», — сообщили эксперты ГИС-центра ПГНИУ.

По словам источника Properm.ru, на ул. Кирова у жителей поселка порывом ветра с градом побило теплицы и урожай. На несколько часов было отключено электро- и водоснабжение. На ул. Полевой на территории частного участка шквал снес два дерева.

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#Пермский край#Погода#Урожай#Стихийное бедствие#Шквал#Порыв ветра#Поселок Сарс
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