В поселке Сарс Пермского края шквал снес заборы, деревья и побил урожай

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
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Updated Сегодня, 07:03
Вчера, 1 июля, в поселке Сарс Октябрьского района шквал повредил крыши домов и надворных построек. Сообщение об этом появилось в сообществе «Подслушано Сарс Октябрьский район Пермский край» во ВКонтакте.
«На ближайшей метеостанции Октябрьский отмечена гроза с сильным ливневым дождем, выпало 34 мм осадков», — сообщили эксперты ГИС-центра ПГНИУ.
По словам источника Properm.ru, на ул. Кирова у жителей поселка порывом ветра с градом побило теплицы и урожай. На несколько часов было отключено электро- и водоснабжение. На ул. Полевой на территории частного участка шквал снес два дерева.