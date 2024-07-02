В Прикамье из-за плохой дороги снова застряла скорая на пути к пациенту

Напомним, что похожая ситуация произошла 12 мая в деревне Симаково Осинского округа. Автомобиль скорой помощи застрял на пути к пациенту. В краевом минздраве тогда сообщили, что доезд скорой помощи был своевременный. Фельдшер дошел пешком и оказал медицинскую помощь. В госпитализации пациентка не нуждалась. По данному факту правоохранительные органы начали проверку по информации о нарушении прав жителей деревни на получение доступной медицинской помощи и охрану здоровья.