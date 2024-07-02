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В Прикамье из-за плохой дороги снова застряла скорая на пути к пациенту

В Прикамье из-за плохой дороги снова застряла скорая на пути к пациенту

2 июля 2024, 09:01
Фото: ЧП Пермь | новости
Заболевание пациента оказалось несовместимым с жизнью. Женщина скончалась.

В Пермском крае автомобиль скорой медицинской помощи застрял на пути к пациенту, причиной тому стал несвоевременный ремонт дорог и мостов. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале «ЧП Пермь | новости».

«Несвоевременный ремонт дорог и мостов стоил жизни жителю деревни Быстрята, Карагайского района. Целый час потеряли, чтобы вытащить машину скорой помощи», — написано в посте.

В Минздраве Прикамья сообщили, что бригада скорой помощи прибыла в деревню Быстрята Карагайского района вовремя. Доезд был согласно нормативам времени. Врачи на месте оказали всю необходимую экстренную помощь, однако заболевание пациентки оказалось несовместимым с жизнью.

Напомним, что похожая ситуация произошла 12 мая в деревне Симаково Осинского округа. Автомобиль скорой помощи застрял на пути к пациенту. В краевом минздраве тогда сообщили, что доезд скорой помощи был своевременный. Фельдшер дошел пешком и оказал медицинскую помощь. В госпитализации пациентка не нуждалась. По данному факту правоохранительные органы начали проверку по информации о нарушении прав жителей деревни на получение доступной медицинской помощи и охрану здоровья.

Фото: ЧП Пермь | новости
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#Дороги#Авария#Трагедия#Ремонт дорог#Скорая помощь#Минздрав#Прикамье#Медицинская помощь#Пациент#Жизнь#Бригада скорой помощи#Экстренная помощь
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