Юговским сыроделам вновь отказали в обжаловании проверки налоговой

Как прозвучало в суде из уст юриста центрального аппарата Дмитрия Ушакова, «заявитель за суд решил, что экспертиза не является надлежащей» и исходит в своих требованиях из этого. Также, по его словам, все государственные органы, включая Минсельхоз России, уже указали в своих документах, что спорная продукция — «продукт сырный особый» и «продукт сычужный деревенский» не являются молочными и предприятие не может рассчитывать на льготы по НДС.