Юговским сыроделам вновь отказали в обжаловании проверки налоговой

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Сегодня, 2 июля, в Перми в первой инстанции арбитража завершился второй круг судебного спора между ИФНС России №17 по Пермскому краю и «Юговским комбинатом молочных продуктов» (ЮКМП). Как передает журналист Properm.ru из зала суда, Арбитражный суд Пермского края вновь отказал ЮКМП в праве на использовании льготы по НДС в 10% при продаже особых «сырных» продуктов. Предприятие пообещало обжаловать новое решение первой инстанции вновь.
В ходе заседания свою оценку давала эксперт «Вологодской государственной молочно-хозяйственной академии имени Н. В. Верещагина» Елена Неронова. Ранее она подготовила заключение, из которого следовало, что спорные сычужные продукты не могут относится к молочным, как по технологии производства, так и по потребительским свойствам. С чем представители предприятия не согласились и пытались оспорить экспертизу и назначить новую, но суды эти ходатайства отклонили. Теперь эксперта допросили в суде.
Специалист вновь отметила, что «что белое черным не станет, а продукт, сделанный с 100% растительного жира молочным стать не может».
Позиция ЮКМП с начала процесса не изменилась, несмотря на то, что в рамках уголовного процесса его гендиректор Сергей Хазов и бенефициар Сергей Поздеев признали вину в налоговом преступлении. Юрист комбината Александр Парфенов пытался в этом процессе оспорить экспертизу и квалификацию эксперта, и назначить новое исследование. Однако, три инстанции суда ему в этом отказали. В нынешнем заседании представитель ЮКМП пытался заявить уточненное ходатайство о назначении новой экспертизы, но также безуспешно.
Как прозвучало в суде из уст юриста центрального аппарата Дмитрия Ушакова, «заявитель за суд решил, что экспертиза не является надлежащей» и исходит в своих требованиях из этого. Также, по его словам, все государственные органы, включая Минсельхоз России, уже указали в своих документах, что спорная продукция — «продукт сырный особый» и «продукт сычужный деревенский» не являются молочными и предприятие не может рассчитывать на льготы по НДС.
Спор о налоговой недоимке между ИФНС-19 и ЮКМП длится с 2022 года, суд уже однажды выносил решение, по которому налоговая законно требует возместить по результатам проверок 1,1 млрд рублей недоимки по НДС (110 млн рублей). По версии ФНС, комбинат незаконно применял ставку НДС в 10%. Налоговики считают, что, продавая сычужный продукт (он же сырный) компания должна была платить 20% НДС. К слову, эксперт Елена Неронова указала в заключении, что само использование слова «сычужный» в наименовании — нарушение, поскольку вводит потребителя в заблуждение.
Одновременно с этим было возбуждено уголовное дело о налоговой недоимке. В середине января 2024 года в СУ СКР по Пермскому краю сообщили, что на стадии предварительного следствия по фактам недоимки по НДС на Юговском комбинате молочных продуктов задолженность по налогам, сборам и страховым взносам в бюджет Российской Федерации, а также пени и штрафы погашены в полном объеме. В связи этим уголовное преследование в отношении генерального директора Сергея Хазова и собственника компании Сергея Поздеева прекращено по нереабилитирующему основанию, предусмотренному ч. 1 ст. 28.1 УПК РФ.
Следствием установлено, что в результате незаконных умышленных действий учредителя и директора ЮКМП, бюджетной системе Российской Федерации причинен ущерб на общую сумму более 1 млрд 63 млн рублей.