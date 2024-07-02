За полгода в Прикамье от огня погибло 100 человек. Что стало главной причиной пожаров

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
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Updated Сегодня, 07:57
За первое полугодие текущего года в Прикамье на пожарах погибло 100 человек, из них пять детей. Всего зарегистрировано 1,9 тыс. пожаров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. Также 115 человек получили травмы, среди пострадавших 11 детей.
Для сравнения, за аналогичный период прошлого года от огня погибло меньше жителей — 95 человек, в том числе восемь детей. Как уточнили Properm.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, было травмировано 110 жителей Пермского края, в том числе 10 детей. Пожарные спасли в первом полугодии текущего года 357 человек, за аналогичный период прошлого года — 308 человек.
По статистике регионального МЧС, большая часть пожаров случилась в жилье — 62% от общего числа. Спасатели рекомендуют установить автономные дымовые пожарные извещатели, чтобы вовремя заметить огонь и спастись.
Если вы заметили пожар, позвоните по телефонам вызова экстренных служб 01, 101 или 112.