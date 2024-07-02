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В Прикамье с начала 2024 года на пожарах погибло 100 человек

За полгода в Прикамье от огня погибло 100 человек. Что стало главной причиной пожаров

2 июля 2024, 07:55
Фото: ideogram.ai

В Прикамье с начала 2024 года на пожарах погибло 100 человек

В МЧС рассказали, какие ошибки чаще всего приводили к пожарам.

За первое полугодие текущего года в Прикамье на пожарах погибло 100 человек, из них пять детей. Всего зарегистрировано 1,9 тыс. пожаров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. Также 115 человек получили травмы, среди пострадавших 11 детей.

Для сравнения, за аналогичный период прошлого года от огня погибло меньше жителей — 95 человек, в том числе восемь детей. Как уточнили Properm.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, было травмировано 110 жителей Пермского края, в том числе 10 детей. Пожарные спасли в первом полугодии текущего года 357 человек, за аналогичный период прошлого года — 308 человек.

Причины пожаров в 2024 году

  • 672 пожара (35%) — неосторожное обращение с огнем;
  • 648 пожаров (34%) — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования;
  • 309 пожаров (16%) — использование печей;
  • 148 пожаров (8%) — поджог.

По статистике регионального МЧС, большая часть пожаров случилась в жилье — 62% от общего числа. Спасатели рекомендуют установить автономные дымовые пожарные извещатели, чтобы вовремя заметить огонь и спастись.

Как избежать пожара

  1. Используйте только исправные электроприборы.
  2. Следите за состоянием электропроводки и не перегружайте электросеть.
  3. Уходя из дома, проверьте, что все электроприборы выключены.
  4. Не допускайте перекаливания печи.
  5. Не оставляйте без присмотра включенные электронагревательные приборы и топящиеся печи, не поручайте детям присматривать за ними.
  6. Не курите в постели.

Если вы заметили пожар, позвоните по телефонам вызова экстренных служб 01, 101 или 112.

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