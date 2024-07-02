За полгода в Прикамье от огня погибло 100 человек. Что стало главной причиной пожаров

Для сравнения, за аналогичный период прошлого года от огня погибло меньше жителей — 95 человек, в том числе восемь детей. Как уточнили Properm.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, было травмировано 110 жителей Пермского края, в том числе 10 детей. Пожарные спасли в первом полугодии текущего года 357 человек, за аналогичный период прошлого года — 308 человек.