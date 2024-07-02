Жителя Кузбасса осудили за нападение на полицейских

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
Как пишет sibdepo.ru, 39-летнего фигуранта дела, находившегося под воздействием алкоголя в декабре 2023 года, остановили на улице патрульные полицейские. Находясь внутри служебного автомобиля, он напал на сотрудников полиции из-за своего несогласия с их законными действиями.
Уголовное дело было заведено по статье УК РФ о применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им служебных обязанностей. Суд города Топки признал его виновным и назначил наказание в виде условного лишения свободы на 1 год и 6 месяцев.