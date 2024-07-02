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Posted Сегодня, 14:17

Published Сегодня, 14:17

Modified Сегодня, 14:21

Updated Сегодня, 14:21

Жителя Кузбасса осудили за нападение на полицейских

2 июля 2024, 14:17
Житель города Топки Кемеровской области был признан в суде виновным в нападении на работников полиции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Как пишет sibdepo.ru, 39-летнего фигуранта дела, находившегося под воздействием алкоголя в декабре 2023 года, остановили на улице патрульные полицейские. Находясь внутри служебного автомобиля, он напал на сотрудников полиции из-за своего несогласия с их законными действиями.

Уголовное дело было заведено по статье УК РФ о применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им служебных обязанностей. Суд города Топки признал его виновным и назначил наказание в виде условного лишения свободы на 1 год и 6 месяцев.

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