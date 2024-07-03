4 июля в столице объявят лауреатов премии «Медиа-Менеджер России»

По словам члена попечительского совета премии «Медиа-Менеджер России», генерального директора ИД «Аргументы и Факты» Руслана Новикова, настало время вновь собраться и отметить наиболее заметные проекты года, самых ярких и талантливых медиаменеджеров страны: «А значит, весь этот год мы жили, творили, совершали большие и малые подвиги и совершенно точно были верны и преданы нашей огромной аудитории».