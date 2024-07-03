4 июля в столице объявят лауреатов премии «Медиа-Менеджер России»

Posted Сегодня, 17:42
Published Сегодня, 17:42
Modified Сегодня, 17:42
Updated Сегодня, 17:42
Номинантов оценивали в 3 этапа голосования общественные организации, члены экспертного совета, члены жюри и попечительского совета.
Поддержку мероприятию оказали более 20 партнеров: «Газпром-Медиа Холдинг», Совкомбанк, «Индепендент Медиа», MRIYA, ГК «Стилобат», RUTUBE, «Дербент Вино» и другие. Информационным партнером стал холдинг 1MI. Об этом пишет newstracker.ru.
По словам члена попечительского совета премии «Медиа-Менеджер России», генерального директора ИД «Аргументы и Факты» Руслана Новикова, настало время вновь собраться и отметить наиболее заметные проекты года, самых ярких и талантливых медиаменеджеров страны: «А значит, весь этот год мы жили, творили, совершали большие и малые подвиги и совершенно точно были верны и преданы нашей огромной аудитории».
Председатель совета директоров группы компаний «Стилобат» Лев Мазараки отметил, что в стремительно меняющемся мире для бизнеса чрезвычайно важно, чтобы была сильная, компетентная и профессиональная индустрия медиа.
«Мы рады поддержать коммуникационное сообщество России и вручить премию „Медиа-Менеджер России“. Премия позволяет не только признать заслуги лучших в отрасли, но и дать пример будущим поколениям профессионалов», — добавил он.
Уточняется, что на церемонию приглашены свыше 500 гостей: представители власти, госкорпораций, крупного бизнеса, медиасообщества — московских и региональных радиостанций, издательских домов, рекламных и PR-агентств, а также представители шоу-бизнеса. Программа церемонии включает награждение лауреатов, вручение специальных премий и Гран-при, банкет, а также музыкальную программу.
Национальная премия «Медиа-Менеджер России» учреждена в 2001 году и вручается в целях пропаганды наиболее ярких событий и явлений в медиабизнесе, обусловленных профессионализмом и мастерством в менеджменте. Это первая в России отраслевая награда для топ-менеджеров средств массовой информации, рекламной и PR-индустрии. Организатором мероприятия выступает издательский дом «МедиаБизнес» при поддержке отраслевых общественных организаций: АКМР, АКАР, АКОС, ABC, НАВК, НАТ, АНРИ, РАР, РАМУ, РАСО, РАЭК, ГИПП, Фонд АРТ, ЦРНМ.