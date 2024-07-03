Бастрыкин ждет отчета о травмировании арматурой на станции в Прикамье

Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
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Updated Сегодня, 16:14
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по сообщению о травмировании молодого человека при выходе из вагона на железнодорожной станции Чад в Октябрьском округе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
24 июня этого года проводник поезда «Улан-Удэ — Москва» высадила пассажиров на станции на непредназначенный для этого перрон, находящийся на реконструкции. В результате 20-летний молодой человек при спуске из вагона проколол ногу арматурой. Несмотря на это, сотрудники и начальник поезда мер к оказанию помощи пострадавшему не приняли, скорую медицинскую помощь не вызвали. Пассажир вынужден был самостоятельно добираться до больницы, где ему потребовалось оперативное вмешательство.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России Александру Перепелицыну провести процессуальную проверку и доложить об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по ее завершении — о принятом решении.
Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.