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Posted Сегодня, 16:12

Published Сегодня, 16:12

Modified Сегодня, 16:14

Updated Сегодня, 16:14

Председатель Следкома запросил отчет о травме арматурой на станции в Прикамье

Бастрыкин ждет отчета о травмировании арматурой на станции в Прикамье

3 июля 2024, 16:12
Фото: ЧП Пермь

Председатель Следкома запросил отчет о травме арматурой на станции в Прикамье

Молодой человек насквозь поколол ногу металлическим штырем.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по сообщению о травмировании молодого человека при выходе из вагона на железнодорожной станции Чад в Октябрьском округе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

24 июня этого года проводник поезда «Улан-Удэ — Москва» высадила пассажиров на станции на непредназначенный для этого перрон, находящийся на реконструкции. В результате 20-летний молодой человек при спуске из вагона проколол ногу арматурой. Несмотря на это, сотрудники и начальник поезда мер к оказанию помощи пострадавшему не приняли, скорую медицинскую помощь не вызвали. Пассажир вынужден был самостоятельно добираться до больницы, где ему потребовалось оперативное вмешательство.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России Александру Перепелицыну провести процессуальную проверку и доложить об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по ее завершении — о принятом решении.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

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#Происшествия#Скр#Александр Бастрыкин
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