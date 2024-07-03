Бастрыкин ждет отчета о травмировании арматурой на станции в Прикамье

24 июня этого года проводник поезда «Улан-Удэ — Москва» высадила пассажиров на станции на непредназначенный для этого перрон, находящийся на реконструкции. В результате 20-летний молодой человек при спуске из вагона проколол ногу арматурой. Несмотря на это, сотрудники и начальник поезда мер к оказанию помощи пострадавшему не приняли, скорую медицинскую помощь не вызвали. Пассажир вынужден был самостоятельно добираться до больницы, где ему потребовалось оперативное вмешательство.