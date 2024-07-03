Чайковское предприятие оштрафовано за нарушение карантина по вредителям леса

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По результатам проверки Чайковской городской прокуратурой оштрафовано ООО «Смена». Предприятие нарушило нормы сертификации леса, сообщают в управлении Россельхознадзора.
В мае 2024 года Чайковской городской прокуратурой проведена проверка ООО «Смена», занимающегося производством и реализацией пиломатериалов в Чайковском городском округе.
Выявлен факт вывоза пиломатериалов хвойных пород с территории карантинной фитосанитарной зоны без карантинных сертификатов в Оренбургскую область. На территории Чайковского городского округа Пермского края установлены карантинные фитосанитарные зоны и введен карантинный фитосанитарный режим по карантинным вредителям хвойных пород деревьев, в связи с чем вывоз лесопродукции из региона возможен только при наличии карантинного сертификата.
Материалы проверки и постановление о возбуждении дела об административном правонарушении были направлены для рассмотрения в Управление Россельхознадзора.
В июле Управлением организация привлечена к административной ответственности по ст. 10.3 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа.