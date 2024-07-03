Чайковское предприятие оштрафовано за нарушение карантина по вредителям леса

Выявлен факт вывоза пиломатериалов хвойных пород с территории карантинной фитосанитарной зоны без карантинных сертификатов в Оренбургскую область. На территории Чайковского городского округа Пермского края установлены карантинные фитосанитарные зоны и введен карантинный фитосанитарный режим по карантинным вредителям хвойных пород деревьев, в связи с чем вывоз лесопродукции из региона возможен только при наличии карантинного сертификата.