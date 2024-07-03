Для жителей России стали доступны «золотые визы» в Венгрию

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Граждане России могут снова получить вид на жительство в Венгрии. Для получения официального разрешения на проживание на территории Венгрии, необходимо внести вклад в местный фонд недвижимости на сумму не менее 250 тыс. евро. Также можно приобрести собственную недвижимость стоимостью от 500 тыс. евро. Вариант благотворительности заключается в пожертвовании 1 млн евро местному университету.
Такие инвестиции откроют возможность получить десятилетний вид на жительство в Венгрии с возможностью его продления в будущем. Подробнее с плюсами и условиями получения визы разобрались журналисты «Новых известий».
В первую очередь, они могут путешествовать по всей Шенгенской зоне без необходимости получения визы. Также им открывается возможность проживания и трудоустройства в любой из 26 стран, входящих в Шенгенское соглашение.
Предоставляется доступ к образованию и медицинскому обслуживанию. Венгрия славится своей отличной образовательной системой, предлагающей доступные цены. Дети владельцев ВНЖ могут обучаться в государственных школах и университетах на равных правах с гражданами Венгрии.
Программа была запущена 1 июля 2024 года. На следующий день после возобновления программы для россиян премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправился на свое первое за СВО время посещение в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Венгрия призывает Россию и Украину прекратить военные действия и приступить к мирным переговорам. Россияне, проживающие в Венгрии, рассказывают, что местные жители относятся с уважением к их соотечественникам из России и Украины.
Сначала нужно собрать все необходимые документы — паспорт, финансовые подтверждения, справки об отсутствии судимости и другие документы, требуемые властями Венгрии. После этого следует определиться с выбором инвестиционного плана, соответствующего требованиям программы.
Подать заявление на получение «золотой визы» можно через аккредитованного агента или напрямую в венгерском консульстве или посольстве. Нужно обязательно убедиться, что заявление сопровождено всеми необходимыми документами.
После подачи заявления последует проверка и одобрение компетентными властями, которые проанализируют предоставленные документы и проведут необходимые проверки. В случае удачного прохождения проверки инвестор получит уведомление об одобрении.
После утверждения заявления инвестору придется осуществить установленную инвестицию в соответствии с условиями программы. Завершающим этапом станет получение визы для инвестора и его семьи.
В последнее время получение «цифровой кочевнической» визы стало важным вопросом для тех, кто рассматривает переезд или уже переехал не только в Венгрию, но и во многие другие страны. Сообщества релокантов задаются вопросом: «Когда у нас появится подобная возможность?» Это обсуждается, например, в контексте Вьетнама и Шри-Ланки. Однако пока остановимся на варианте Венгрии.
Digital Nomad Виза представляет из себя вид разрешения на жительство, который позволяет удаленным сотрудникам и фрилансерам легально жить и работать в стране, выдавшей данную визу. Обычно эти визы имеют срок действия от одного до двух лет, с возможностью продления. Владельцы Digital Nomad Визы не обязаны искать работу в стране проживания — они могут работать для любых компаний по всему миру через интернет.
Венгры предпочитают людей с подтвержденными трудовыми отношениями и не приветствуют самозанятость. Однако специалисты отмечают, что люди с договорами на предоставление услуг также могут получить одобрение и продление визы.
Кандидаты на этот тип визы не могут иметь участие в венгерских компаниях или предоставлять услуги венгерским клиентам.
Тот, кто планирует использовать этот вид вида на жительство, должен проживать в Венгрии более 90 дней из каждых 180 дней и не отсутствовать более 90 дней подряд. Срок действия этого ВНЖ составляет один год, но часто это время уменьшается на время рассмотрения заявки. Возможно продление этой визы еще на один год.
«Номадская виза» в Венгрии может быть привлекательной альтернативой для россиян, которые не удовлетворяют требованиям по доходу для испанских или португальских виз. Большинство россиян отмечают, что интеграция в Венгрии проходит достаточно легко, хотя вместе с этим необходимо учитывать, что это не предполагает возможности воссоединения с семьей.