Для жителей России стали доступны «золотые визы» в Венгрию

Тот, кто планирует использовать этот вид вида на жительство, должен проживать в Венгрии более 90 дней из каждых 180 дней и не отсутствовать более 90 дней подряд. Срок действия этого ВНЖ составляет один год, но часто это время уменьшается на время рассмотрения заявки. Возможно продление этой визы еще на один год.