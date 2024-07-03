Федеральный застройщик выиграл торги на право развития территории Камской долины

Цена права на заключение договора КРТ составила 170 млн 295 тыс. рублей. По условиям КРТ, победитель торгов должен построить жилье, школу на 1 050 мест, детский сад на 350 мест и благоустроить улично-дорожную сеть. Кроме того, он обязан возвести аквапарк и открытый парк развлечений. Все эти объекты появятся на участке, ограниченной ул. Спешилов и Маршала Жукова в Камской долине.