Федеральный застройщик выиграл торги на право развития территории Камской долины

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Published Сегодня, 06:48
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Комплексным развитием территории (КРТ) нежилой застройки на участках в Камской долине Ленинского района и шоссе Космонавтов Индустриального района займется ООО «Специализированный застройщик „Железно Пермь 2“» (входит в федеральную группу компаний «Железно»). Компания стала единственным участником торгов и по решению комиссии договор заключается с ней. Первым на итоги аукциона обратил внимание Business Class.
Цена права на заключение договора КРТ составила 170 млн 295 тыс. рублей. По условиям КРТ, победитель торгов должен построить жилье, школу на 1 050 мест, детский сад на 350 мест и благоустроить улично-дорожную сеть. Кроме того, он обязан возвести аквапарк и открытый парк развлечений. Все эти объекты появятся на участке, ограниченной ул. Спешилов и Маршала Жукова в Камской долине.
На шоссе Космонавтов победитель торгов должен построить рядом с Гамовским трактом новый картодром, соответствующий всем стандартам. Разрешение на возведение этого объекта будет выдано в первую очередь. В Минимущества Пермского края ранее уточняли, что демонтаж старого картодрома начнется только после сдачи нового.