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Modified Сегодня, 12:27

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Группа высшего пилотажа «Стрижи» посетит авиафестиваль «Крылья Пармы»

Группа высшего пилотажа «Стрижи» посетит авиафестиваль «Крылья Пармы»

3 июля 2024, 12:17
Фото: strizhy
«Крылья Пармы» пройдут 13 июля с 13:00 до 18:00 на аэродроме «Фролово»

В этом году особым гостем «Крыльев Пармы» станет авиагруппа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России «Стрижи». Об этом сообщает ИА «Текст».

Также на авиафестивале выступит исполнитель авиационных песен и комментатор пилотажных групп Николай Анисимов. Подробная программа будет объявлена позже. Крылья Пармы» пройдцт 13 июля на аэродроме Фролово.

Первый авиационный фестиваль «Крылья Пармы» состоялся в Перми еще в 2009 году в день Воздушного Флота России. После этого он стал ежегодным и уже к 2015 году аудитория фестиваля возросла до 70 тысяч зрителей. Однако в 2020 году организаторы отменили фестиваль в связи с пандемией.

Прошлый год возродил фестиваль после трехлетнего перерыва. Триумфальное открытие состоялось на аэродроме Фролово. В качестве гостей фестиваль посетила старейшая авицационная группа высшего пилотажа «Русь» и пилотажная группа на поршневых самолетах «Первый Полет».

Напомним, что последним местом проведения фестиваля «Крылья Пармы» был аэродром «Сокол», однако позже фестиваль было решено перенести в более безопасное место.

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#Пермь#Культура#Фестиваль#Крылья Пармы#Самолеты#Сокол#Аэродром#Стрижи#Аэродром Сокол
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