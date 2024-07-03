Группа высшего пилотажа «Стрижи» посетит авиафестиваль «Крылья Пармы»

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
В этом году особым гостем «Крыльев Пармы» станет авиагруппа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России «Стрижи». Об этом сообщает ИА «Текст».
Также на авиафестивале выступит исполнитель авиационных песен и комментатор пилотажных групп Николай Анисимов. Подробная программа будет объявлена позже. Крылья Пармы» пройдцт 13 июля на аэродроме Фролово.
Первый авиационный фестиваль «Крылья Пармы» состоялся в Перми еще в 2009 году в день Воздушного Флота России. После этого он стал ежегодным и уже к 2015 году аудитория фестиваля возросла до 70 тысяч зрителей. Однако в 2020 году организаторы отменили фестиваль в связи с пандемией.
Прошлый год возродил фестиваль после трехлетнего перерыва. Триумфальное открытие состоялось на аэродроме Фролово. В качестве гостей фестиваль посетила старейшая авицационная группа высшего пилотажа «Русь» и пилотажная группа на поршневых самолетах «Первый Полет».
Напомним, что последним местом проведения фестиваля «Крылья Пармы» был аэродром «Сокол», однако позже фестиваль было решено перенести в более безопасное место.