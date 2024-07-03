Группа высшего пилотажа «Стрижи» посетит авиафестиваль «Крылья Пармы»

Первый авиационный фестиваль «Крылья Пармы» состоялся в Перми еще в 2009 году в день Воздушного Флота России. После этого он стал ежегодным и уже к 2015 году аудитория фестиваля возросла до 70 тысяч зрителей. Однако в 2020 году организаторы отменили фестиваль в связи с пандемией.