«Хотите, чтобы люди дохли?». Пробки на трассе Пермь-Екатеринбург возмутили пермяков

У многих водителей телефоны разрядились, и они не могли никому позвонить, предупредить, держать в курсе, где они, что с ними. Наталья Шевченко-Меркушева звонила в службу спасения, в государственную инспекцию безопасности дорожного движения, в управление дорог Прикамья. «Столько слез и просьб, чтобы нам открыли дорогу! Вы знаете, нам открыли, я же дозвонилась до главного начальника, и он остановил этих дорожников, они все стояли на обочинах, пока наша колонна проезжала», — рассказала Наталья.