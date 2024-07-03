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Updated Сегодня, 07:35

«Хотите, чтобы люди дохли?». Пробки на трассе Пермь-Екатеринбург возмутили пермяков

«Хотите, чтобы люди дохли?». Пробки на трассе Пермь-Екатеринбург возмутили пермяков

3 июля 2024, 07:22
Фото: Натальи Шевченко-Меркушевой
На трассе Пермь-Екатеринбург идет ремонт дорожного полотна. Пермяки уже успели постоять в шестичасовых пробках.

Пермячка Наталья Шевченко-Меркушева 2 июля ехала с сыном в Суксун, в санаторий «Ключи». Добрались они только поздно вечером. 3,5 часа автомобильный поток, в котором оказались Наталья с сыном, стоял вообще без какого-либо движения.

«Обратите все внимание. Сейчас жара, и не дай бог там оказаться! У меня вопросы нашим властям. Хотите, чтобы люди дохли там, в машинах? Вы себе только представьте: пекло, пробка, кругом фуры, никуда не уйти, ни на чем не выбраться. Вы издеваетесь над людьми? Как вам живется? Там же беда, что происходит. Где нормальное регулирование движения, где светофор?», — возмущена Наталья.

У многих водителей телефоны разрядились, и они не могли никому позвонить, предупредить, держать в курсе, где они, что с ними. Наталья Шевченко-Меркушева звонила в службу спасения, в государственную инспекцию безопасности дорожного движения, в управление дорог Прикамья. «Столько слез и просьб, чтобы нам открыли дорогу! Вы знаете, нам открыли, я же дозвонилась до главного начальника, и он остановил этих дорожников, они все стояли на обочинах, пока наша колонна проезжала», — рассказала Наталья.

Пермячка обращается к автомобилистам, которые собираются туда ехать: «За ненадобностью не заезжайте в Пермь, или из нее, в сторону Екатеринбурга. И возьмите воды, еды, лекарства. Детей маленьких, пожилых людей, больных людей оставьте дома. Вы не проедете, будете стоять на жаре».

Еще одна пермячка Наталья Томашова также оказалась в пробке на этом участке дороги 30 июня. За два часа преодолели 2 км, — рассказывает она. В итоге ее путь из Кунгура до Перми составил 6,5 часов. «Какое-то издевательство над людьми. Можно ведь регулировать движение, даже во времена строительства трассы, такого ужаса не было», — рассказывает она.

Путь из Кунгура до Перми пермячка преодолела за 6,5 часов вместо обычных 2 часовПуть из Кунгура до Перми пермячка преодолела за 6,5 часов вместо обычных 2 часов
Путь из Кунгура до Перми пермячка преодолела за 6,5 часов вместо обычных 2 часов
Фото: Натальи Томашовой

Светлана присоединяется к возмущению автомобилистов по поводу стояния на трассе. Они с ребенком простояли больше двух часов на трассе. Светлана недоумевает, почему нет информации о ремонте, нет предупреждений о таких серьезных проблемах с движением.

«Это просто издевательство над людьми, которые вынуждены ехать с детьми, по своим семейным, личным или рабочим вопросам при той жаре, которая выпала на эту неделю. На такой ад как минимум должна быть организована одна скорая машина, доступ питьевой воды, о биотуалетах я промолчу. Просим обратить внимание на ситуацию!» — комментирует женщина.

К традиционным пятничным пробкам «из города на дачу» и воскресным пробкам в обратную сторону пермяки уже привыкли. В самые сложные моменты ГИБДД и дорожники организовывали реверсивное движение, регулировали потоки. Что пошло не так в случае с участком дороги Пермь-Екатеринбург в районе Шадейки?

Как сообщили Properm.ru в ФКУ Упрдор «Прикамье» на участке федеральной автомобильной дороги Р-242 «Пермь –Екатеринбург» ведётся устройство слоёв износа. Согласно условий заключённого госконтракта, работы должны быть полностью завершены до середины октября 2024.

На сегодняшний день работы ведутся в рабочие дни с 8:00 до 20:00. По пятницам время работ ограничено до 16:00, в выходные дни работы с перекрытием движения не ведутся. На участке ремонта организовано реверсивное движение.

Затруднение в движении транспорта на данном участке связано с минимальной скоростью движения по нему большегрузных автомобилей. В виду высокой социальной значимости объекта, подрядная организация ведет работы с опережением графика и планирует их завершить к началу осени 2024 года.

Наталья Шевченко-Меркушева уверена, что подрядчики допускают нарушение всех норм и регламентов, перекрывая движение на столько часов, не имея представление об интервалах, которые должны быть при реверсивном движении. «Ощущение, что никому никакие нормы не известны или не интересны», — говорит она.

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