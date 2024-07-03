МЧС предупреждает пермяков о грозе 4 июля

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
Завтра, 4 июля, местами по Прикамью днем прогнозируются неблагоприятные погодные явления. Синоптики обещают жителям региона кратковременный дождь и грозу.
В связи с непогодой в ГУ МЧС России по Пермскому краю просят людей быть внимательными и осторожными. В грозу избегайте нахождения рядом с деревьями, линиями электропередач и слабо укрепленными конструкциями. Спасатели напоминают водителям о необходимости соблюдения скоростного режима в грозу и дождь. Если стихия застала вас на улице, то не прячьтесь под высокими деревьями, а постарайтесь укрыться в помещении. Предупредите родных и знакомых о грядущей непогоде.
О происшествиях сообщайте по телефону вызова экстренных служб 01, 101 или 112.