МЧС предупреждает пермяков о грозе 4 июля

В связи с непогодой в ГУ МЧС России по Пермскому краю просят людей быть внимательными и осторожными. В грозу избегайте нахождения рядом с деревьями, линиями электропередач и слабо укрепленными конструкциями. Спасатели напоминают водителям о необходимости соблюдения скоростного режима в грозу и дождь. Если стихия застала вас на улице, то не прячьтесь под высокими деревьями, а постарайтесь укрыться в помещении. Предупредите родных и знакомых о грядущей непогоде.