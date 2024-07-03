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Россияне не могут купить ЖД билеты

«Мест нет»: как пермякам купить ЖД билеты и сэкономить?

3 июля 2024, 07:53
Фото: 1MI
Россияне не могут купить ЖД билеты
Россияне начали сталкиваться с невозможностью купить билеты в вагонах разного класса. Какие лайфхаки используют путешественники и можно ли приобрести места дешевле — в материале Properm.

В России начался сезон отпусков — люди с самых разных уголков страны устремились на море. В условиях ажиотажа оказалось, что выкупить ЖД билеты не так просто. Пермяки столкнулись с тем, что мест в вагонах уже нет, а выловить нужный билет в приложении почти невозможно. Рассказываем, как доехать до места назначения и не потратить на поиск билетов несколько месяцев.

Обновляйте сайты

Чаще всего встретить новые ЖД билеты можно рано утром на сайтах по покупке мест. Это связано с тем, что россияне сдают свои билеты в основном ночью, а уже через несколько часов они вновь появляются на интернет-страницах.

Отправляйтесь с пересадками

Если вы не можете выловить нужные билеты, можно попробовать разбить свой маршрут на несколько частей. Не все пассажиры собираются ехать до конечной станции, поэтому есть вероятность, что вы сможете сделать пересадку в том же поезде.

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С 16 ноября по 24 декабря стоимость билетов на верхних полках снижается на 35%С 16 ноября по 24 декабря стоимость билетов на верхних полках снижается на 35%
С 16 ноября по 24 декабря стоимость билетов на верхних полках снижается на 35%
Фото: 1MI

Лучший способ узнавать о новых ЖД билетах — оформить уведомления от специальных сайтов и приложений по покупке мест в поезде. Как только билеты вновь окажутся в продаже, на ваш телефон или электронную почту придет сообщение.

Можно ли сэкономить?

Многие путешественники желают не только выловить билеты на желаемые даты, но и приобрести места дешевле.

Сэкономить на ЖД билетах можно, если вы произведете покупку заранее. Так, низкая цена будет за 45 дней до отправления — тогда и начинаются продажи билетов.

Но стоит учитывать, что самая дешевая стоимость мест будет не в сам день начала продажи билетов, а на второй или третий день.

Также вы сможете сэкономить при покупке мест на верхних полках. С 16 ноября по 24 декабря стоимость билетов снижается на 35%.

Личный опыт

В интернет-сообществах россияне активно делятся своим опытом покупки ЖД билетов на время летнего отпуска. Так, Елена рассказала, что ей удалось приобрести места в поезде через кассу.

Россияне не могут выкупить ЖД билетыРоссияне не могут выкупить ЖД билеты
Россияне не могут выкупить ЖД билеты
Фото: 1MI
«Несколько раз мы сталкивались с проблемами при онлайн-оформлении билетов, и в итоге отпуск был испорчен. Я вообще не доверяю этим приложениям, и мы привыкли покупать именно в кассе», — отметила женщина.

Но положительным исходом попытки купить билеты могут поделиться далеко не все россияне. Студент Виктор Перепелкин рассказал, что у него не получилось приобрести места в поезд ни через приложение, ни с помощью ЖД кассы.

«Приехал на вокзал, занял очередь, и как-то очень быстро человек 30 передо мной прошли. А оказалось, что билетов нет совсем, вот люди и проходили так быстро», — подчеркнул Виктор.

Россиянка Лора смогла выкупить места на нужные даты только спустя несколько месяцев поиска. Женщина отметила, что они с внуком выловили билеты после бессонной ночи мониторинга сайтов.

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#Путешествия#Отпуск#Лайфхаки#ЖД билеты
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