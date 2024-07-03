«Мест нет»: как пермякам купить ЖД билеты и сэкономить?

В России начался сезон отпусков — люди с самых разных уголков страны устремились на море. В условиях ажиотажа оказалось, что выкупить ЖД билеты не так просто. Пермяки столкнулись с тем, что мест в вагонах уже нет, а выловить нужный билет в приложении почти невозможно. Рассказываем, как доехать до места назначения и не потратить на поиск билетов несколько месяцев.