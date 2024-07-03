Минфин РФ предложил преобразовать курортный сбор в туристический налог

Posted Сегодня, 16:09
Published Сегодня, 16:09
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
Согласно документу, местные власти будут иметь возможность устанавливать необходимость введения такого налога и его размеры самостоятельно. Планируется, что ставка налога будет повышаться постепенно: начиная с 1% от стоимости проживания в 2025 году и увеличиваясь на один процентный пункт ежегодно до 2029 года. С 2029 года и после — не более 5%. Деньги, полученные в виде налога, будут направляться в бюджет муниципалитета, где расположена гостиница. Это станет еще одним источником финансирования развития муниципалитетов, пишет uralpolit.ru.
Важно отметить, что этот налог не будет распространяться на оплату услуг проживания для определенных групп граждан, включая участников ВОВ. Местные власти также могут расширить список категорий, освобожденных от уплаты налога.