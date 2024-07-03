Минфин РФ предложил преобразовать курортный сбор в туристический налог

Согласно документу, местные власти будут иметь возможность устанавливать необходимость введения такого налога и его размеры самостоятельно. Планируется, что ставка налога будет повышаться постепенно: начиная с 1% от стоимости проживания в 2025 году и увеличиваясь на один процентный пункт ежегодно до 2029 года. С 2029 года и после — не более 5%. Деньги, полученные в виде налога, будут направляться в бюджет муниципалитета, где расположена гостиница. Это станет еще одним источником финансирования развития муниципалитетов, пишет uralpolit.ru.