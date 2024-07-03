Молодой форвард пермской «Пармы» получил вызов в сборную России по баскетболу

Posted Сегодня, 04:41
Published Сегодня, 04:41
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Updated Сегодня, 04:43
Молодой форвард БК «Парма» Лев Свинин приглашён на летний сбор мужской национальной команды, который пройдет с 31 июля по 4 августа в УТЦ «Новогорск». Об этом сообщают в пресс-служба пермского клуба.
После в Подмосковье баскетболисты отправятся на спортивную базу Gloria в турецком Белеке, где продолжат работу до 17 августа. В список вошли 20 игроков.
Еще один игрок «Пармы», Глеб Фирсов будет находиться в резервном списке и присоединится к национальной команде в случае необходимости.