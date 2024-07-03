Музей сладостей в «холме» на эспланаде откроется в эти выходные

В официальном сообществе учреждения «ВКонтакте» сказано, что сначала планировалось открыть новый музей в июне текущего года. Около года назад, на заседании правительства Пермского края сообщалось, что крайний срок ввода в эксплуатацию музея сладостей — не позднее октября 2024 года.