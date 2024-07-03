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Published Сегодня, 08:16

Modified Сегодня, 08:18

Updated Сегодня, 08:18

Первый в Перми музей сладостей откроется на эспланаде 7–8 июля

Музей сладостей в «холме» на эспланаде откроется в эти выходные

3 июля 2024, 08:16
Фото: Google Maps

Первый в Перми музей сладостей откроется на эспланаде 7–8 июля

В музее обещают проводить экскурсии и мастер-классы.

Через несколько дней, 7 или 8 июля, откроется первый музей сладостей в Перми. Как и анонсировалось ранее, он находится в одном из зданий-«холмов» на эспланаде.

Сейчас в «Конфектории» (так называется музей) идет активная работа по завершению экспозиции. Об этом рассказала генеральный директор Пермского дома народного творчества Татьяна Санникова на пресс-конференции, посвященной фестивалю «Город встреч». По словам Санниковой, в «холме» будет располагаться нечто среднее между кафе, музеем и игровой зоной, пишет URA.ru.

Музейно-туристический центр «Конфектория» — проект, реализуемый по концепции частно-государственного партнерства. Его запустила кондитерская фабрика «Пермская». В музее планируется проводить экскурсии, мастер-классы, также откроются сувенирный магазин и маленькая кофейня. Посетители смогут узнать историю сладостей и кондитерского производства в Прикамье.

В официальном сообществе учреждения «ВКонтакте» сказано, что сначала планировалось открыть новый музей в июне текущего года. Около года назад, на заседании правительства Пермского края сообщалось, что крайний срок ввода в эксплуатацию музея сладостей — не позднее октября 2024 года.

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#Общество#Пермь#Кондитерская фабрика пермская#Музей#Развлечения
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