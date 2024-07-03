На спецоперации погиб кавалер двух орденов Мужества из Прикамья Константин Благиных

Posted Сегодня, 03:03
Published Сегодня, 03:03
Modified Сегодня, 03:12
Updated Сегодня, 03:12
В ходе спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Пермского края Константин Благиных. Информацию об этом сообщили в сообществе «Ветераны боевых действий и военной службы Лысьвы» во ВКонтакте.
Мужчина также является ветераном боевых действий на Северном Кавказе и кавалером двух орденов Мужества, одним из которых награжден посмертно. «Выражаем соболезнования родным и близким», написали в социальной сети.
О времени и месте прощания будет сообщено дополнительно.