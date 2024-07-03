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Posted Сегодня, 03:03

Published Сегодня, 03:03

Modified Сегодня, 03:12

Updated Сегодня, 03:12

В ходе СВО погиб кавалер двух орденов Мужества из Прикамья Константин Благиных

На спецоперации погиб кавалер двух орденов Мужества из Прикамья Константин Благиных

3 июля 2024, 03:03
Фото: 1MI / «Ветераны боевых действий и военной службы Лысьвы» во ВКонтакте

В ходе СВО погиб кавалер двух орденов Мужества из Прикамья Константин Благиных

О дате прощания с мужчиной будет сообщено отдельно.

В ходе спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Пермского края Константин Благиных. Информацию об этом сообщили в сообществе «Ветераны боевых действий и военной службы Лысьвы» во ВКонтакте.

Мужчина также является ветераном боевых действий на Северном Кавказе и кавалером двух орденов Мужества, одним из которых награжден посмертно. «Выражаем соболезнования родным и близким», написали в социальной сети.

О времени и месте прощания будет сообщено дополнительно.

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#Украина#Лысьва#Военная служба#Спецоперация#Северный кавказ#Орден мужества#Константин Благиных
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