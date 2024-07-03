На стадионе «Юность» в Перми уже возведён первый этаж

На стадионе оборудуют дорожки с искусственным намораживанием льда для занятий конькобежным спортом, шорт-треком и керлингом. Сам стадион после заливки будет предусмотрен для занятий хоккеем и массового катания на коньках. Также на объекте появится новое искусственное покрытие. Площадь поля составит 5,9 тыс. кв. метров. Летом площадку задействуют под хоккей на траве, спортивное катание на роликах, бег, футбол.