На стадионе «Юность» в Перми уже возведён первый этаж

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
В Перми на площадке стадиона «Юность» (ул. Революции, 27) подрядчик ГК «Кинетика» продолжает масштабную реконструкцию. Сейчас на площадке продолжается возведение каркаса административного здания, ведется монтаж опор под трибуны и труб для канала хладоснабжения, сообщил в своем telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Следующий этап — устройство основания основного овала и поля. На сегодняшний день рабочие уже возвели первый этаж, где будут подтрибунные и административные помещения. Общая площадь объекта — более 9 тыс. кв. метров.
Работы по реконструкции стадиона начались в сентябре 2023 года с демонтажа всех прежних строений и расчистки стройплощадки. В декабре были забиты первые сваи в основание будущего административного здания.
После реконструкции на стадионе будет возведен новый четырехэтажный спортивный комплекс со вспомогательными и административными помещениями, обновлена открытая арена. Вместимость новых трибун составит порядка 1,6 тыс. человек.
На стадионе оборудуют дорожки с искусственным намораживанием льда для занятий конькобежным спортом, шорт-треком и керлингом. Сам стадион после заливки будет предусмотрен для занятий хоккеем и массового катания на коньках. Также на объекте появится новое искусственное покрытие. Площадь поля составит 5,9 тыс. кв. метров. Летом площадку задействуют под хоккей на траве, спортивное катание на роликах, бег, футбол.