Пермские власти хотят отказаться от достройки крематория на Восточном кладбище

«Для этого есть несколько причин. Одна из основных: те инженерные и проектные решения, которые применялись к крематорию на Восточном кладбище, уже не актуальны. Там, например, предусматривались печи, которые сейчас не актуальны. Тем более, они европейского производства, и поставки просто невозможны», — рассказал Соснин. Уже сформирован участок под строительство нового крематория, заявил мэр.