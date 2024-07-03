Пермские власти хотят отказаться от достройки крематория на Восточном кладбище

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
Modified Сегодня, 05:41
Updated Сегодня, 05:41
В Перми планируют не достраивать крематорий на Восточном кладбище. Возведение нового комплекса будет выгоднее, чем завершение работ в старом, рассказал мэр города Эдуард Соснин журналисту URA.ru.
«Для этого есть несколько причин. Одна из основных: те инженерные и проектные решения, которые применялись к крематорию на Восточном кладбище, уже не актуальны. Там, например, предусматривались печи, которые сейчас не актуальны. Тем более, они европейского производства, и поставки просто невозможны», — рассказал Соснин. Уже сформирован участок под строительство нового крематория, заявил мэр.
По словам главы Перми, сейчас дешевле будет построить крематорий из газобетона, чем из сэндвич-панелей. Также он добавил, что объем будущего объекта должен быть меньшего масштаба, чем планировалось при проектировании крематория на Восточном кладбище. Чиновники хотят прийти к некоему оптимальному варианту.
Ранее стало известно, что краевой оператор АО «ПРО ТКО» может построить на Северном кладбище в Перми быстровозводимый крематорий. Работы рассчитывают начать в этом году. Крематорий на Восточном кладбище должны были сдать еще в 2014 году, но он до сих пор не достроен.