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Posted Сегодня, 05:39

Published Сегодня, 05:39

Modified Сегодня, 05:41

Updated Сегодня, 05:41

Власти планируюь отказаться от достройки крематория на Восточном кладбище

Пермские власти хотят отказаться от достройки крематория на Восточном кладбище

3 июля 2024, 05:39
Фото: properm.ru

Власти планируюь отказаться от достройки крематория на Восточном кладбище

Объект должны были сдать еще в 2014 году, но он и по сей день не завершен.

В Перми планируют не достраивать крематорий на Восточном кладбище. Возведение нового комплекса будет выгоднее, чем завершение работ в старом, рассказал мэр города Эдуард Соснин журналисту URA.ru.

«Для этого есть несколько причин. Одна из основных: те инженерные и проектные решения, которые применялись к крематорию на Восточном кладбище, уже не актуальны. Там, например, предусматривались печи, которые сейчас не актуальны. Тем более, они европейского производства, и поставки просто невозможны», — рассказал Соснин. Уже сформирован участок под строительство нового крематория, заявил мэр.

По словам главы Перми, сейчас дешевле будет построить крематорий из газобетона, чем из сэндвич-панелей. Также он добавил, что объем будущего объекта должен быть меньшего масштаба, чем планировалось при проектировании крематория на Восточном кладбище. Чиновники хотят прийти к некоему оптимальному варианту.

Ранее стало известно, что краевой оператор АО «ПРО ТКО» может построить на Северном кладбище в Перми быстровозводимый крематорий. Работы рассчитывают начать в этом году. Крематорий на Восточном кладбище должны были сдать еще в 2014 году, но он до сих пор не достроен.

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#Общество#Никогданибудь#Пермь#Крематорий
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