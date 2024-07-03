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Пермские власти подарят многодетным семьям ложки

Пермские власти подарят многодетным семьям ложки

3 июля 2024, 09:19
Фото: ideogram.ai
Сертификат на получение набора вручается в городском ЗАГСе при вручении свидетельства о рождении.

В честь Года семьи 2024 пермские многодетные семьи получат от краевых властей ложки. Подарок будет вручен семьям, в которых в течение 2024 года родился/родится третий и последующий ребенок, сообщило Ura.ru.

Подарочные наборы будут выдаваться в городских ЗАГС при вручении свидетельства о рождении ребенка. При рождении двух и более детей в семье набор представляется на каждого ребенка.

В составе набора шесть чайных ложек с логотипом Года семьи, а также одна ложечка для сахара с надписью «Маленькому пермяку».

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#Пермь#Многодетные семьи#Загс#Подарки#Год семьи#Рождение ребенка
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