Пермские власти подарят многодетным семьям ложки

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
В честь Года семьи 2024 пермские многодетные семьи получат от краевых властей ложки. Подарок будет вручен семьям, в которых в течение 2024 года родился/родится третий и последующий ребенок, сообщило Ura.ru.
Подарочные наборы будут выдаваться в городских ЗАГС при вручении свидетельства о рождении ребенка. При рождении двух и более детей в семье набор представляется на каждого ребенка.
В составе набора шесть чайных ложек с логотипом Года семьи, а также одна ложечка для сахара с надписью «Маленькому пермяку».