Пермяк оплатил средствами, заработанными на СВО, миллионный долг по алиментам

На протяжении длительного времени должник не исполнял своих родительских обязанностей, скрывал получаемые доходы, в результате сумма его задолженности составила более 900 тыс. рублей. Данные обстоятельства послужили основанием для привлечения неплательщика к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей». При этом наказание в виде 50 часов обязательных работ не освободило его от погашения долга по алиментам.