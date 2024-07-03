Пермяк оплатил средствами, заработанными на СВО, миллионный долг по алиментам

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
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Updated Сегодня, 06:19
Пермяк оплатил миллионный долг по алиментам на содержание несовершеннолетнего ребенка, вернувшись с СВО. Об этом сообщают в ГУФССП по Пермскому краю.
В отделе судебных приставов по Дзержинскому району на исполнении находится исполнительное производство о взыскании с 35-летнего мужчины алиментов на содержание дочери 2011 года рождения.
На протяжении длительного времени должник не исполнял своих родительских обязанностей, скрывал получаемые доходы, в результате сумма его задолженности составила более 900 тыс. рублей. Данные обстоятельства послужили основанием для привлечения неплательщика к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей». При этом наказание в виде 50 часов обязательных работ не освободило его от погашения долга по алиментам.
В ноябре прошлого года пермяк заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился на СВО.
Полгода спустя, прибыв в отпуск, должник сразу же обратился к судебным приставам и оплатил всю сумму задолженности по алиментам, а также более 70 тыс. рублей исполнительского сбора, начисленного ему за несвоевременную уплату периодических платежей.