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Published Сегодня, 14:27

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

Пермяк уличён в пяти кражах, семи угонах и двух попытках угонов

Пермяк уличён в пяти кражах, семи угонах и двух попытках угонов

3 июля 2024, 14:27
Фото: 1MI
Мужчина попался при попытке угнать очередную легковушку.

Передано в суд дело 20-летнего пермяка, уличенного во многочисленных кражах и угонах. Об этом сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.

Ранее судимый молодой человек на протяжении нескольких месяцев 2022 и 2023 года совершил пять краж, семь угонов и два покушения на угон.

Злоумышленник по ночам совершал угоны скутеров, мотороллеров, мотоциклов, питбайков в Кировском районе города. Автомобили «Ока» и Renault Logan злоумышленнику не удалось угнать, при попытке завести машину он был задержан собственником и полицейскими. Также на счету фигуранта две кражи мотоциклов, на которых он покатался и впоследствии продал, а деньги потратил на личные нужды.

Кроме того, молодой человек обвиняется в ряде хищений, совершенных из помещений магазина, мастерской и пункта приема металла. Пермяк ночью через окна либо двери проникал внутрь и похищал деньги и различные товары, такие как мобильные телефоны, аксессуары к ним и даже 45 килограммов меди.

Общая сумма ущерба от его деятельности составила более 270 тыс. рублей.

Следователем отдела полиции Кировского района завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении пермяка, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 158, 166, ч. 3 ст. 30 ст. 166 УК РФ «Кража», «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и «Покушение на неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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#Происшествия#Суд#Пермь#Криминал
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