Пермяк уличён в пяти кражах, семи угонах и двух попытках угонов

Злоумышленник по ночам совершал угоны скутеров, мотороллеров, мотоциклов, питбайков в Кировском районе города. Автомобили «Ока» и Renault Logan злоумышленнику не удалось угнать, при попытке завести машину он был задержан собственником и полицейскими. Также на счету фигуранта две кражи мотоциклов, на которых он покатался и впоследствии продал, а деньги потратил на личные нужды.