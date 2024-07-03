Пермяк уличён в пяти кражах, семи угонах и двух попытках угонов

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Передано в суд дело 20-летнего пермяка, уличенного во многочисленных кражах и угонах. Об этом сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.
Ранее судимый молодой человек на протяжении нескольких месяцев 2022 и 2023 года совершил пять краж, семь угонов и два покушения на угон.
Злоумышленник по ночам совершал угоны скутеров, мотороллеров, мотоциклов, питбайков в Кировском районе города. Автомобили «Ока» и Renault Logan злоумышленнику не удалось угнать, при попытке завести машину он был задержан собственником и полицейскими. Также на счету фигуранта две кражи мотоциклов, на которых он покатался и впоследствии продал, а деньги потратил на личные нужды.
Кроме того, молодой человек обвиняется в ряде хищений, совершенных из помещений магазина, мастерской и пункта приема металла. Пермяк ночью через окна либо двери проникал внутрь и похищал деньги и различные товары, такие как мобильные телефоны, аксессуары к ним и даже 45 килограммов меди.
Общая сумма ущерба от его деятельности составила более 270 тыс. рублей.
Следователем отдела полиции Кировского района завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении пермяка, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 158, 166, ч. 3 ст. 30 ст. 166 УК РФ «Кража», «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и «Покушение на неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.