Почти у каждого третьего пермяка есть личный автомобиль

По количеству личного авто пермяки заняли четвертое место среди регионов Приволжского федерального округа. Первого места удостоилась Оренбургская область с результатом 448,5 авто на тысячу человек, второго и третьего места — Нижегородская область и республика Башкортостан с результатами 432,5 и 412,9 соответственно.