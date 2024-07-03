Почти у каждого третьего пермяка есть личный автомобиль

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Published Сегодня, 03:54
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Почти у каждого третьего жителя Пермского края есть личный автомобиль. Согласно официальной статистике Росстата, в 2023 году количество личного легкового транспорта на одну тысячу жителей составило 366,7 единиц. Данные для расчетов предоставило МВД России.
По количеству личного авто пермяки заняли четвертое место среди регионов Приволжского федерального округа. Первого места удостоилась Оренбургская область с результатом 448,5 авто на тысячу человек, второго и третьего места — Нижегородская область и республика Башкортостан с результатами 432,5 и 412,9 соответственно.
Больше всего собственных автомобилей в России оказалось у жителей Камчатского края — 584,5 машин на одну тысячу человек населения.