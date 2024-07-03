properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 июля, 09:32

Published 3 июля, 09:32

Modified 3 июля, 09:34

Updated 3 июля, 09:34

Премьера первого спектакля на новой площадке Театра-Театра состоится в 2024 году

3 июля 2024, 09:32
Сюжет
Театр-театр
Спектакль будет поставлен по мотивам книги «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла.

Премьера первого спектакля на новой площадке Театра-Театра в «Пирамиде» на ул. Крисанова, 12в, состоится до конца 2024 года. Об этом сообщили Properm.ru в пресс-службе театра.

Ранее также сообщалось, что до конца текущего года пройдет запуск площадки. В администрации академического театра пояснили, что в этот срок входят ремонт, установка оборудования, а также премьера спектакля по мотивам книги «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла для первых зрителей.

Название спектакля еще уточняется. Это будет интерактивное представление в виде квеста. Возрастной ценз — 6+.

Читайте также:
В Перми до конца года Театр-Театр запустит новую площадку в «Пирамиде»Пермский театр приостановил запуск новой сцены в парке имени ГорькогоАдминистрация Перми передала «малую пирамиду» на эспланаде Театру-Театру
#Культура#Театр-театр#Премьера
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика