Премьера первого спектакля на новой площадке Театра-Театра состоится в 2024 году

Posted 3 июля, 09:32
Published 3 июля, 09:32
Modified 3 июля, 09:34
Updated 3 июля, 09:34
Премьера первого спектакля на новой площадке Театра-Театра в «Пирамиде» на ул. Крисанова, 12в, состоится до конца 2024 года. Об этом сообщили Properm.ru в пресс-службе театра.
Ранее также сообщалось, что до конца текущего года пройдет запуск площадки. В администрации академического театра пояснили, что в этот срок входят ремонт, установка оборудования, а также премьера спектакля по мотивам книги «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла для первых зрителей.
Название спектакля еще уточняется. Это будет интерактивное представление в виде квеста. Возрастной ценз — 6+.