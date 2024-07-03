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Posted Сегодня, 09:32

Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

Премьера первого спектакля на новой площадке Театра-Театра состоится в 2024 году

Премьера первого спектакля на новой площадке Театра-Театра состоится в 2024 году

3 июля 2024, 09:32
Фото: Google maps
Спектакль будет поставлен по мотивам книги «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла.

Премьера первого спектакля на новой площадке Театра-Театра в «Пирамиде» на ул. Крисанова, 12в, состоится до конца 2024 года. Об этом сообщили Properm.ru в пресс-службе театра.

Ранее также сообщалось, что до конца текущего года пройдет запуск площадки. В администрации академического театра пояснили, что в этот срок входят ремонт, установка оборудования, а также премьера спектакля по мотивам книги «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла для первых зрителей.

Название спектакля еще уточняется. Это будет интерактивное представление в виде квеста. Возрастной ценз — 6+.

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#Культура#Театр-театр#Премьера
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