Премьера первого спектакля на новой площадке Театра-Театра состоится в 2024 году

Ранее также сообщалось, что до конца текущего года пройдет запуск площадки. В администрации академического театра пояснили, что в этот срок входят ремонт, установка оборудования, а также премьера спектакля по мотивам книги «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла для первых зрителей.