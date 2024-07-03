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Published Сегодня, 06:52

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Прогулка внутри рояля. Как выглядит изнутри Пермская краевая музыкальная школа

Прогулка внутри рояля. Как выглядит изнутри Пермская краевая музыкальная школа

3 июля 2024, 06:52
Фото: Виктор Михалев / properm.ru
Новая музыкальная школа начнет работу с 1 сентября. Прием заявлений на поступление уже стартовал.

1 июля Пермская краевая музыкальная школа начала первый прием заявлений на поступление. С сентября здесь начнут обучение 350 школьников. Журналисту Properm.ru довелось одному из первых увидеть, как выглядит новое учебное заведение.

Атриум школы выполнен в виде рояляАтриум школы выполнен в виде рояля
Так выглядит входная группаТак выглядит входная группа
А так — столовая, она размещена на первом этаже. Неподалеку есть медицинский блокА так — столовая, она размещена на первом этаже. Неподалеку есть медицинский блок
Атриум школы выполнен в виде рояля
Фото: Виктор Михалев / properm.ru

На втором этаже школы расположены общеобразовательные классы универсального типа. А на третьем — специализированные классы по химии, физике, биологии и технологии. Четвертый же этаж полностью оборудован под музыкальную школу.

Здесь есть большой концертный залЗдесь есть большой концертный зал
А также акустический зал на 400 мест, который предназначен для звукозаписиА также акустический зал на 400 мест, который предназначен для звукозаписи
Есть и обычные студии звукозаписиЕсть и обычные студии звукозаписи
Здесь есть большой концертный зал
Фото: Виктор Михалев / properm.ru

Недавно краевая музыкальная школа впервые приняла образовательную программу «Сириус» для педагогов и одаренных детей. «Мы стали десятой школой, которая приняла эту программу. Я уверена, что школа должна стать методическим центром для всей системы профессиональной подготовки музыкантов», — отметила министр культуры Пермского края Алла Платонова.

Образовательный центр «Сириус» с 2021 года проводит программы дополнительного профессионального образования для педагогов региональных центров, преподавателей детских музыкальных школ, музыкальных отделений детских школ искусств и средних специальных музыкальных учебных учреждений. За три года их освоили 900 педагогов. В 2024 году запланировано обучение 500 педагогов из разных регионов страны. Отбор участников в школу проходил на конкурсной основе.

Фото: Виктор Михалев / properm.ru
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