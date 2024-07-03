Прогулка внутри рояля. Как выглядит изнутри Пермская краевая музыкальная школа

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
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Updated Сегодня, 07:00
1 июля Пермская краевая музыкальная школа начала первый прием заявлений на поступление. С сентября здесь начнут обучение 350 школьников. Журналисту Properm.ru довелось одному из первых увидеть, как выглядит новое учебное заведение.
На втором этаже школы расположены общеобразовательные классы универсального типа. А на третьем — специализированные классы по химии, физике, биологии и технологии. Четвертый же этаж полностью оборудован под музыкальную школу.
Недавно краевая музыкальная школа впервые приняла образовательную программу «Сириус» для педагогов и одаренных детей. «Мы стали десятой школой, которая приняла эту программу. Я уверена, что школа должна стать методическим центром для всей системы профессиональной подготовки музыкантов», — отметила министр культуры Пермского края Алла Платонова.
Образовательный центр «Сириус» с 2021 года проводит программы дополнительного профессионального образования для педагогов региональных центров, преподавателей детских музыкальных школ, музыкальных отделений детских школ искусств и средних специальных музыкальных учебных учреждений. За три года их освоили 900 педагогов. В 2024 году запланировано обучение 500 педагогов из разных регионов страны. Отбор участников в школу проходил на конкурсной основе.