Прогулка внутри рояля. Как выглядит изнутри Пермская краевая музыкальная школа

Образовательный центр «Сириус» с 2021 года проводит программы дополнительного профессионального образования для педагогов региональных центров, преподавателей детских музыкальных школ, музыкальных отделений детских школ искусств и средних специальных музыкальных учебных учреждений. За три года их освоили 900 педагогов. В 2024 году запланировано обучение 500 педагогов из разных регионов страны. Отбор участников в школу проходил на конкурсной основе.