Прокуратура обязала пермский санаторий трудоустроить горничных

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Прокуратура Орджоникидзевского района обнаружила нарушение трудовых прав работниц санатория «Сосновый Бор». Они обратились в ведомство и рассказали, что работали горничными, занимались уборкой и обслуживанием помещений на протяжении более чем двух лет. Однако за этот период работодатель официально их не трудоустроил.
После проверки прокурор направил в суд исковое заявление об установлении факта трудовых отношений. Районный суд удовлетворил требования надзорного ведомства. Помимо этого, работодатель, ООО «Спортивно — оздоровительный комплекс санаторий — профилакторий „Сосновый Бор“», должен внести в трудовые книжки горничных необходимые записи, а также предоставить данные индивидуального персонифицированного учета о суммах выплат и иных вознаграждений, взносах на обязательное пенсионное страхование и страховом стаже.
Как рассказали в пресс-службе районной прокуратуры, после судебного заседания администрация санатория официально оформила на работу горничных.