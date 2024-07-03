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Updated Сегодня, 07:34

Прокуратура в Перми потребовала официально трудоустроить горничных в санаторий

Прокуратура обязала пермский санаторий трудоустроить горничных

3 июля 2024, 07:32
Фото: vk.com/sanatoriy_sosnovyj_bor

Прокуратура в Перми потребовала официально трудоустроить горничных в санаторий

Надзорный орган подал исковое заявление в суд.

Прокуратура Орджоникидзевского района обнаружила нарушение трудовых прав работниц санатория «Сосновый Бор». Они обратились в ведомство и рассказали, что работали горничными, занимались уборкой и обслуживанием помещений на протяжении более чем двух лет. Однако за этот период работодатель официально их не трудоустроил.

После проверки прокурор направил в суд исковое заявление об установлении факта трудовых отношений. Районный суд удовлетворил требования надзорного ведомства. Помимо этого, работодатель, ООО «Спортивно — оздоровительный комплекс санаторий — профилакторий „Сосновый Бор“», должен внести в трудовые книжки горничных необходимые записи, а также предоставить данные индивидуального персонифицированного учета о суммах выплат и иных вознаграждений, взносах на обязательное пенсионное страхование и страховом стаже.

Как рассказали в пресс-службе районной прокуратуры, после судебного заседания администрация санатория официально оформила на работу горничных.

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#Происшествия#Суд#Пермь#Прокуратура#Трудовой кодекс#Санаторий
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