Прокуратура обязала пермский санаторий трудоустроить горничных

Прокуратура Орджоникидзевского района обнаружила нарушение трудовых прав работниц санатория «Сосновый Бор». Они обратились в ведомство и рассказали, что работали горничными, занимались уборкой и обслуживанием помещений на протяжении более чем двух лет. Однако за этот период работодатель официально их не трудоустроил.