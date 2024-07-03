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РЭО выступит в качестве стратегического партнера выставки «ВэйстТэк»

РЭО выступит в качестве стратегического партнера выставки «ВэйстТэк»

3 июля 2024, 14:56
Фото: reo.ru
ППК «Российский экологический оператор» выступит в качестве стратегического партнера юбилейной выставки по обращению с коммунальными, промышленными, строительными, сельскохозяйственными отходами, рециклингу и экологии «ВэйстТэк-2024».

Как отметил гендиректор компании Денис Буцаев, данное мероприятие является одним из самых крупных в России в этой сфере. Оно посвящено вопросам, связанным с обращением с ТКО, а также с развитием циркулярной экономики и природоохранных технологий. В рамках выставки эксперты РЭО поделятся с участниками своими компетенциями и навыками в этой области, пишет newstracker.ru.

Деловая программа включает в себя презентацию инновационных методов и оборудования для переработки ТКО. Также в ходе выставки будут представлены эффективные решения в области утилизации мусора и вовлечения в хозяйственный оборот вторичных ресурсов. Участники смогут ознакомиться с техникой и технологиями повышения энергоэффективности и обеспечения энергосбережения.

Участниками выставки станут руководители и представители регоператоров, природоохранных организаций, а также главные энергетики и механики коммунальных и промышленных предприятий.

Напомним, главная задача РЭО сводится к формированию комплексной системы обращения с ТКО в России. Это необходимо для сокращения объема захоронения отходов и снижения экологической нагрузки на население. Согласно национальному проекту «Экология», к 2030 году необходимо достичь 100% сортировки отходов и снижения на 50% объема захоронения ТКО на полигонах. Для достижения данных показателей требуется построение экономики замкнутого цикла.

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