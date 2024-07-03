РЭО выступит в качестве стратегического партнера выставки «ВэйстТэк»

Как отметил гендиректор компании Денис Буцаев, данное мероприятие является одним из самых крупных в России в этой сфере. Оно посвящено вопросам, связанным с обращением с ТКО, а также с развитием циркулярной экономики и природоохранных технологий. В рамках выставки эксперты РЭО поделятся с участниками своими компетенциями и навыками в этой области, пишет newstracker.ru.