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Published Сегодня, 05:01

Modified Сегодня, 05:04

Updated Сегодня, 05:04

В Перми спасатели достали мужчину из овощной ямы

Спасатели помогли пермяку выбраться из овощной ямы

3 июля 2024, 05:01
Фото: Пермская городская служба спасения

В Перми спасатели достали мужчину из овощной ямы

Пострадавший застрял в нише под землей.

Сотрудники Пермской городской службы спасения недавно спасли мужчину. На пульт оперативного дежурного поступило сообщение про обрушение грунта в овощной яме.

Спасатели группы быстрого реагирования №1 немедленно выехали к месту происшествия и установили контакт с пермяком через трубу воздуховода. Оказалось, что мужчина находился под землей в нише высотой всего 40 см. Спасатели с помощью шанцевого инструмента извлекли землю, распилили шпалы перекрытия. Затем они вытащили пострадавшего из-под завала и передали медикам.

Фото: Пермская городская служба спасения
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#Происшествия#Пермь#Спасатели#Служба спасения#Овощная яма
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