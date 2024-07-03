Спасатели помогли пермяку выбраться из овощной ямы

Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
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Updated Сегодня, 05:04
Сотрудники Пермской городской службы спасения недавно спасли мужчину. На пульт оперативного дежурного поступило сообщение про обрушение грунта в овощной яме.
Спасатели группы быстрого реагирования №1 немедленно выехали к месту происшествия и установили контакт с пермяком через трубу воздуховода. Оказалось, что мужчина находился под землей в нише высотой всего 40 см. Спасатели с помощью шанцевого инструмента извлекли землю, распилили шпалы перекрытия. Затем они вытащили пострадавшего из-под завала и передали медикам.