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Специалисты РЭО назвали лучшие регионы по внесению данных в систему учета отходов

Специалисты РЭО назвали лучшие регионы по внесению данных в систему учета отходов

3 июля 2024, 12:20
Фото: 1MI
Оренбургская, Калининградская и Новосибирская области лидируют по объему данных, передаваемых во ФГИС УТКО. Такую информацию предоставили представители РЭО.

Руководитель компании Денис Буцаев отметил, что все субъекты России активно взаимодействуют с системой, передавая в нее данные, касающиеся обращения с ТКО. Он выделил три региона, которые передают самую полную информацию, в том числе данные от региональных операторов и муниципалитетов. Это Оренбуржье, Калининградская и Новосибирская области. Каждый месяц все регионы направляют отчеты Правительству РФ о внесении данных в систему. Это позволяет аккумулировать максимальное количество информации по обращению с отходами в стране на высшем уровне, пишет bel.ru.

В РЭО отметили, что Чувашия, Татарстан, Сахалинская и Тюменская области также оказались среди лидеров по этому показателю.

Заместитель гендиректора РЭО по цифровизации Алексей Буров напомнил, что сервис был запущен 1 декабря 2023 года. На сегодняшний день на нем зарегистрировано более 9,8 тысячи пользователей. Он подчеркнул, что развитие ФГИС УТКО осуществляется с учетом пожеланий пользователей. При этом добавляются аналитические модули и функции для оперативной реакции на отклонения реальных показателей от плановых и для составления корректных прогнозов. Также в разработке находится управленческий модуль для руководителей.

В целях обеспечения более удобной передачи данных РЭО регулярно организует селекторные совещания. На официальном сайте компании доступны инструкции, видеоуроки и ответы на часто задаваемые вопросы.

Все регионы в обязательном порядке должны предоставлять информацию о местах накопления ТКО и источниках отходообразования, а также об объектах обработки, утилизации и размещения отходов. Также, согласно приказу Минприроды № 919 от 26.12.2022 года, субъекты должны предоставлять данные о нормативах накопления.

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