Специалисты РЭО назвали лучшие регионы по внесению данных в систему учета отходов

Руководитель компании Денис Буцаев отметил, что все субъекты России активно взаимодействуют с системой, передавая в нее данные, касающиеся обращения с ТКО. Он выделил три региона, которые передают самую полную информацию, в том числе данные от региональных операторов и муниципалитетов. Это Оренбуржье, Калининградская и Новосибирская области. Каждый месяц все регионы направляют отчеты Правительству РФ о внесении данных в систему. Это позволяет аккумулировать максимальное количество информации по обращению с отходами в стране на высшем уровне, пишет bel.ru.