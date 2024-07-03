Театр Олега Табакова посетил Пермский край в рамках проекта «ТОТ — регионам»

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Труппа Московского театра Олега Табакова в рамках гастрольного тура проекта «Театр Олега Табакова — регионам» при поддержке группы «Уралхим» посетила Пермский край. В программу визита вошли мероприятия, направленные на укрепление культурных связей и взаимодействие с театральным сообществом регионов присутствия группы. Коллективу театра также показали производственные объекты ПАО «Уралкалий» в Березниках и Соликамске.
Программа гастрольного тура в Пермском крае включала мастер-классы актеров театра — Алены Лаптевой, Артура Касимова и Владислава Миллера, — прослушивания молодых талантов, а также встречи с профессиональным сообществом. Такие мероприятия открывают подрастающему поколению региона возможность получить советы и наставления от профессиональных артистов. На встречах участники обсудили современные тенденции в театральном искусстве, обменялись опытом и лучшими практиками. Мероприятия способствовали развитию культурного обмена и обогащению театральной среды региона.
Кульминационным событием визита стал показ спектакля «Ревизор» по пьесе Николая Гоголя. Постановка покорила зрителей своим мастерством и вызвала бурю восторженных оваций. Каждая сцена спектакля вызывала искренние эмоции и оставила незабываемое впечатление у всех присутствующих.
Ранее в рамках Петербургского международного экономического форума 2024 года между «Уралхимом» и Московским театром Олега Табакова было подписано соглашение о сотрудничестве. Стороны представили совместный проект «Театр Олега Табакова — регионам», который пройдет в трех городах России — Перми, Казани и Кирове. Слоган проекта — «Растим таланты на родной земле». В ходе гастролей педагоги Театральной школы Олега Табакова проведут встречи и мастер-классы для артистов, педагогов и студентов театральных вузов, а также учащихся местных детских школ искусств по направлению «Театральное искусство».