Театр Олега Табакова посетил Пермский край в рамках проекта «ТОТ — регионам»

Ранее в рамках Петербургского международного экономического форума 2024 года между «Уралхимом» и Московским театром Олега Табакова было подписано соглашение о сотрудничестве. Стороны представили совместный проект «Театр Олега Табакова — регионам», который пройдет в трех городах России — Перми, Казани и Кирове. Слоган проекта — «Растим таланты на родной земле». В ходе гастролей педагоги Театральной школы Олега Табакова проведут встречи и мастер-классы для артистов, педагогов и студентов театральных вузов, а также учащихся местных детских школ искусств по направлению «Театральное искусство».