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Posted Сегодня, 16:05

Published Сегодня, 16:05

Modified Сегодня, 16:08

Updated Сегодня, 16:08

ЦБ РФ сократит продажи юаней в июле

3 июля 2024, 16:05
Банк России уменьшит продажи китайской валюты в июле, рассказали в пресс-службе Минфина РФ.

Общая сумма средств, которые направляются на покупку иностранной валюты и золота, составляет 123,8 миллиарда рублей. Сделки будут осуществляться с 5 июля по 6 августа текущего года. Ежедневный объем покупки — 5,4 миллиарда рублей, пишет uralpolit.ru.

Предполагаемый размер дополнительных доходов от нефтегазовых ресурсов федерального бюджета в июле прогнозируется в размере 145,3 миллиарда рублей. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема и оценки базового месячного объема по итогам июня составило -21,5 млрд рублей.

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