ЦБ РФ сократит продажи юаней в июле

Общая сумма средств, которые направляются на покупку иностранной валюты и золота, составляет 123,8 миллиарда рублей. Сделки будут осуществляться с 5 июля по 6 августа текущего года. Ежедневный объем покупки — 5,4 миллиарда рублей, пишет uralpolit.ru.