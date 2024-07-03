ЦБ РФ сократит продажи юаней в июле

Posted Сегодня, 16:05
Published Сегодня, 16:05
Modified Сегодня, 16:08
Updated Сегодня, 16:08
Общая сумма средств, которые направляются на покупку иностранной валюты и золота, составляет 123,8 миллиарда рублей. Сделки будут осуществляться с 5 июля по 6 августа текущего года. Ежедневный объем покупки — 5,4 миллиарда рублей, пишет uralpolit.ru.
Предполагаемый размер дополнительных доходов от нефтегазовых ресурсов федерального бюджета в июле прогнозируется в размере 145,3 миллиарда рублей. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема и оценки базового месячного объема по итогам июня составило -21,5 млрд рублей.