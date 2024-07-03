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Published Сегодня, 13:58

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

У нового здания Пермской галереи в старинном здании откроют кафе

У нового здания Пермской галереи в старинном здании откроют кафе

3 июля 2024, 13:58
Фото: телеграм-канал Павла Черепанова
Здание расположено на территории Завода Шпагина
Сюжет
Галерея

Около нового здания Пермской галереи, на территории завода Шпагина откроют кафе в здании 19 века. Об этом в своем телеграм-канале сообщил советник губернатора Павел Черепанов.

В ходе приспособления под современное использование планируется сохранить исторические элементы, в частности металлические конструкции и клепки 1875 года.

Проект художественной галереи реализуется по Адресной инвестиционной программе Пермского края с привлечением федерального финансирования, а также средств специального казначейского кредита. Общая площадь нового здания составляет 21,6 тыс. кв. м. В нем вместе с выставочными пространствами откроются библиотека, образовательный центр, научный архив, хранилище и реставрационные мастерские.

Сроки завершения строительства неоднократно переносились — например, планировалось открыть галерею в новом здании в год юбилея Перми — 2023-й. Потом власти заявили, что желают начать перевоз экспонатов в начале октября 2023 года, однако сроки строительства вновь сдвинули минимум на год. А в конце января этого года появилась информация от правительства Прикамья, что первая выставка в новом здании Пермской художественной галерее откроется осенью 2024 года.

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#Пермь#Галерея#Культура#Художественная галерея#Пермская галерея#Новая галерея
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