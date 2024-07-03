У нового здания Пермской галереи в старинном здании откроют кафе

Сроки завершения строительства неоднократно переносились — например, планировалось открыть галерею в новом здании в год юбилея Перми — 2023-й. Потом власти заявили, что желают начать перевоз экспонатов в начале октября 2023 года, однако сроки строительства вновь сдвинули минимум на год. А в конце января этого года появилась информация от правительства Прикамья, что первая выставка в новом здании Пермской художественной галерее откроется осенью 2024 года.