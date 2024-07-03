Уже осенью цены на айфоны в Перми резко вырастут. Объясняем почему

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Пермские ритейлеры объявили о росте цен на рынке техники Apple на 15-20% уже этой осенью. В первую очередь это обусловлено введением санкций Евросоюза, которые запрещают использовать систему передачи финансовых сообщений ЦБ. Поэтому поставщикам придется обращаться к посредникам, которые вводят комиссию в 5-6%, сообщает «РБК-Пермь».
Однако новый пакет санкций может сказаться лишь на росте цен на импортную электронику. «В связи с санкциями в очередной раз нарушается логистика поставок, причём она нарушается не из-за транспортных ограничений, а из-за введения запрета на использование материнскими европейскими компаниями аналога системы SWIFT», — отметила доктор экономических наук, профессор ПНИПУ Жанна Мингалёва.
Однако в пермских магазинах электроники «М.Видео» и «Эльдорадо» резкого скачка цен не наблюдается. Представители пресс-службы компаний отметили, что повышение цен вынуждает компании проводить акции и промо-активности, а также закупать под них новый товар.
«В момент повышения рыночного спроса торговые сети будут максимально привлекать покупателя, в том числе, с помощью программ лояльности, а повышение цен — это мера, которая может произойти лишь в исключительных случаях», — уточняют в пресс-службе компании.
Также пермские эксперты отмечают, что рост цен ожидается лишь западная электроника, поскольку китайские поставщики не предупреждали о росте цен на свои товары. В случае возникновения проблем с европейской техникой, на помощь могут прийти китайские партнеры.
«Местные продавцы могут сориентироваться в режиме реального времени и поднять цены на свою продукцию. В этом случае может возникнуть удорожание. В целом, все товары так или иначе будут дорожать — без этого никуда. Однако резких скачков цен точно не будет», — сообщил руководитель магазина «МиРум» Павел Зотин.
Аналитики рынка, в свою очередь, предвещают негативный сценарий и рост цен на 20%. Оптимистичный прогноз возможен лишь в случае незначительного роста комиссии у банков-посредников до 1-3%, при котором стоимость вырастет лишь до 10%.
Недавно депутаты Госдумы внесли законопроект, который ограничивает продажу смартфонов без доступа к магазину приложению RuStore. В законодательном органе сообщают, что законопроект позволит российским разработчикам использовать AppStore для размещения отечественных приложений.
Однако к 2025 году ритейлеров могут обязать устанавливать приложения Рустор на IOS. Если инициативу одобрят, то компания Apple будет подстраиваться под изменения в законах.
«Наилучший сценарий для нас — это движение компании Apple навстречу, либо допуск к установке приложений на аналоговом заводе. Тем самым представители компании позволяют установить приложение дополнительно. Наиболее негативный исход — если компания Apple запретит установку приложения в принципе. Однако для нас важны формулировки и причина запрета на продажу», — прогнозирует последствия собственник магазина «Свайп» Сергей Тимофеев.