Уже осенью цены на айфоны в Перми резко вырастут. Объясняем почему

«Местные продавцы могут сориентироваться в режиме реального времени и поднять цены на свою продукцию. В этом случае может возникнуть удорожание. В целом, все товары так или иначе будут дорожать — без этого никуда. Однако резких скачков цен точно не будет», — сообщил руководитель магазина «МиРум» Павел Зотин.