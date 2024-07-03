В группе ВТБ подвели итоги опроса о культурном досуге россиян

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Средняя сумма, которую россияне готовы потратить на культурный досуг за один раз, варьируется от 1000 до 2000 рублей, пишет newsnn.ru.
Опрос, проведенный группой ВТБ и банком «Открытие» с 17 по 23 июня, включал 1500 респондентов старше 18 лет из городов России с населением более 100 тысяч человек. 31% участников посещают культурные мероприятия раз в полгода, 27% — раз в 2 — 3 месяца, 15% — несколько раз в месяц, и только 2% делают это несколько раз в неделю. 24% респондентов вообще не посещают культурные мероприятия.
Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области наиболее удовлетворены культурной жизнью своего региона — 62% из них довольны текущей ситуацией. Большинство опрошенных хотели бы видеть больше концертов, фестивалей и выставок. Концерты являются самым популярным форматом: 57% респондентов, недовольных культурными развлечениями в своих городах, предпочли бы именно концерты.
28% опрошенных готовы тратить на культурные мероприятия до двух тысяч рублей. Бюджет до тысячи рублей устраивает на 2% меньше людей, а чуть больше 20% согласны заплатить и до пяти тысяч рублей. Сумму выше готовы отдать менее 10% населения.
Старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева подчеркнула, что поддержка культуры является частью миссии группы. ВТБ поддерживает искусство в более чем 15 регионах России, спонсируя многочисленные концерты и фестивали, такие как Международный тихоокеанский театральный фестиваль во Владивостоке, фестиваль «Толстой» в Тульской области и фестиваль Ильдара Абдразакова в нескольких городах.
Группа ВТБ оказывает поддержку культурным учреждениям России уже более 30 лет, сотрудничая с более чем 30 институциями в различных регионах страны. Социальная ответственность остается важным направлением работы банка, который реализует как партнерские, так и собственные культурные инициативы в рамках программы «Культурная страна».