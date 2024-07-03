В группе ВТБ подвели итоги опроса о культурном досуге россиян

Опрос, проведенный группой ВТБ и банком «Открытие» с 17 по 23 июня, включал 1500 респондентов старше 18 лет из городов России с населением более 100 тысяч человек. 31% участников посещают культурные мероприятия раз в полгода, 27% — раз в 2 — 3 месяца, 15% — несколько раз в месяц, и только 2% делают это несколько раз в неделю. 24% респондентов вообще не посещают культурные мероприятия.