В группе ВТБ подвели итоги опроса об использовании ИИ в спортивной журналистике

46% участников считают, что ИИ будет хорошим вспомогательным инструментом для спортивных журналистов, а 20% полагают, что конкуренция с ИИ повысит уровень профессионализма в этой сфере. Также 27% респондентов готовы смотреть спортивные трансляции с комментариями цифрового обозревателя при условии высокого качества. 20% уверены, что всегда смогут определить контент, созданный ИИ, тогда как 37% считают, что смогут его отличить, и 10% уверены, что в будущем различия между работой ИИ и человека будут незаметны.