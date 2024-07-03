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В группе ВТБ подвели итоги опроса об использовании ИИ в спортивной журналистике

В группе ВТБ подвели итоги опроса об использовании ИИ в спортивной журналистике

3 июля 2024, 11:41
Фото: 1MI
Большинство россиян считают, что технологии искусственного интеллекта (ИИ) могут быть полезным помощником для спортивных журналистов, но против того, чтобы ИИ самостоятельно создавал спортивный контент.

Опрос, проведенный аналитиками ВТБ и банка «Открытие» к Международному дню спортивного журналиста (2 июля), показал следующие результаты, пишет newsnn.ru.

46% участников считают, что ИИ будет хорошим вспомогательным инструментом для спортивных журналистов, а 20% полагают, что конкуренция с ИИ повысит уровень профессионализма в этой сфере. Также 27% респондентов готовы смотреть спортивные трансляции с комментариями цифрового обозревателя при условии высокого качества. 20% уверены, что всегда смогут определить контент, созданный ИИ, тогда как 37% считают, что смогут его отличить, и 10% уверены, что в будущем различия между работой ИИ и человека будут незаметны.

Только 14% респондентов уверены, что ИИ может самостоятельно создавать качественные спортивные новости. 11% категорически против вмешательства ИИ в спортивную журналистику, 10% считают, что ИИ должен работать только в паре с живым комментатором, а 23% против допуска ИИ к комментированию спортивных мероприятий.

ВТБ является постоянным спонсором как федеральных, так и международных соревнований, поддерживая российские спортивные ассоциации и команды.

Руководитель департамента анализа данных и моделирования ВТБ Максим Коновалихин отметил, что развитие ИИ — это глобальный тренд, который будет только усиливаться, охватывая все больше сфер, включая журналистику, экономику и политику. Он подчеркнул, что ИИ не заменит человека, а станет вспомогательным инструментом, позволяющим добиваться лучших результатов. ВТБ активно работает над развитием ИИ, ежедневно создавая и внедряя новые технологии.

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