В Кемерово во время движения загорелся трамвай

Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
Modified Сегодня, 16:47
Updated Сегодня, 16:47
Возгорание произошло из-за технической неисправности и короткого замыкания, пишет sibdepo.ru. Водитель быстро эвакуировал пассажиров и воспользовался огнетушителями для ликвидации огня. На место была немедленно вызвана пожарная служба. На место прибыли 7 человек и 2 единицы техники. Пострадавших нет.
Представитель пресс-службы ГУ МЧС по Кузбассу сообщил, что открытый огонь был потушен уже к 16:44. Происшествие случилось на улице Шахтёрской около остановки ЦЭММ. 17 человек успешно покинули трамвай.