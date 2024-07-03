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Posted Сегодня, 16:41

Published Сегодня, 16:41

Modified Сегодня, 16:47

Updated Сегодня, 16:47

В Кемерово во время движения загорелся трамвай

3 июля 2024, 16:41
В Кемерово произошло возгорание трамвая, который следовал по маршруту №3. Эту информацию распространили пользователи социальных сетей и опубликовали в сообществе «Инцидент Кузбасс».

Возгорание произошло из-за технической неисправности и короткого замыкания, пишет sibdepo.ru. Водитель быстро эвакуировал пассажиров и воспользовался огнетушителями для ликвидации огня. На место была немедленно вызвана пожарная служба. На место прибыли 7 человек и 2 единицы техники. Пострадавших нет.

Представитель пресс-службы ГУ МЧС по Кузбассу сообщил, что открытый огонь был потушен уже к 16:44. Происшествие случилось на улице Шахтёрской около остановки ЦЭММ. 17 человек успешно покинули трамвай.

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