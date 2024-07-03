В Мулянке в микрорайоне Парковый утонул мужчина

Трагедия разыгралась вечером во вторник, 2 июля. Очевидцы утверждают, что мужчина был пьян, полез в воду, нырнул и утонул. Местные спасатели пытались найти погибшего самостоятельно, но не смогли. Сегодня утром тело обнаружили водолазы-профессионалы.