properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:45

Published Сегодня, 12:45

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

В реке Мулянке в пермском микрорайоне Парковый утонул мужчина

В Мулянке в микрорайоне Парковый утонул мужчина

3 июля 2024, 12:45
Фото: properm.ru

В реке Мулянке в пермском микрорайоне Парковый утонул мужчина

Свидетели утверждают, что пострадавший был пьян.

В реке Мулянка в пермском микрорайоне Парковый утонул человек. Об этом сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.

Трагедия разыгралась вечером во вторник, 2 июля. Очевидцы утверждают, что мужчина был пьян, полез в воду, нырнул и утонул. Местные спасатели пытались найти погибшего самостоятельно, но не смогли. Сегодня утром тело обнаружили водолазы-профессионалы.

Следователями территориального СО СУ СК России по Пермскому краю устанавливаются обстоятельства смерти мужчины, тело которого извлечено из реки Мулянка, сообщают в пресс-службе регионального отделения Следкома.

Читайте также:
В Перми будут ловить купающихся в фонтанах детейПермяк отправился в колонию на долгие годы за убийство сожительницыВ Закамске за утро незаконной рекламой заклеили десятки остановок
#Происшествия#Пермь
Подпишитесь
Военкомат отозвал контракт у обвиняемого в заказном убийстве пермского бизнесмена
Сегодня, 14:02
У нового здания Пермской галереи в старинном здании откроют кафе
Сегодня, 13:58
Премьера первого спектакля на новой площадке Театра-Театра состоится в 2024 году
Сегодня, 09:32
Прогулка внутри рояля. Как выглядит изнутри Пермская краевая музыкальная школа
Сегодня, 06:52
Музей сладостей в «холме» на эспланаде откроется в эти выходные
Сегодня, 08:16
«Хотите, чтобы люди дохли?». Пробки на трассе Пермь-Екатеринбург возмутили пермяков
Сегодня, 07:22