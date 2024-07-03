В Мулянке в микрорайоне Парковый утонул мужчина

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
В реке Мулянка в пермском микрорайоне Парковый утонул человек. Об этом сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.
Трагедия разыгралась вечером во вторник, 2 июля. Очевидцы утверждают, что мужчина был пьян, полез в воду, нырнул и утонул. Местные спасатели пытались найти погибшего самостоятельно, но не смогли. Сегодня утром тело обнаружили водолазы-профессионалы.
Следователями территориального СО СУ СК России по Пермскому краю устанавливаются обстоятельства смерти мужчины, тело которого извлечено из реки Мулянка, сообщают в пресс-службе регионального отделения Следкома.